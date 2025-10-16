Özel, Sarıyer’in CHP açısından özel bir yeri olduğunu vurgulayarak, “Sarıyer’de son üç seçimdir partimiz kazanıyor. 19 ayda 52 ton asfalt döktük, 6 bin 750 metre kanal döşedik. Fatih Sultan ve Baltalimanı mahallelerinde 20 yıllık içme suyu sorununu çözdük. Altı mahallede 40 yıllık altyapı sorunlarına son verdik” dedi.

İlçeye kazandırılan projeleri sıralayan CHP lideri, “Kireçburnu’nda ilk sosyal tesisimizi açtık. Büyükdere Atatürk Fidanlığı, Hacıosman Atatürk Kent Ormanı, Cendere Sanat Müzesi ve iki yaşam vadisiyle Sarıyer’in çehresini değiştirdik” ifadelerini kullandı.

Partisinin yerel seçimlerde elde ettiği başarıya da değinen Özel, “İstanbul’da 39 ilçenin 26’sını kazandık. Türkiye genelinde Ege’de alınmadık bir il bırakmadık. Ülke coğrafyasının yüzde 65’ini, ekonominin yüzde 80’ini 31 Mart’ta hep birlikte kazandık” diye konuştu.

Seçim gecesine ilişkin dikkat çeken bir anekdot da paylaşan Özel, “Eskiden seçim akşamları moralinizi bozmayın, sandıkları terk etmeyin diye mesaj gelirdi. 31 Mart gecesi ise farklı bir ruh vardı. ‘Birazdan Türkiye’nin dört bir yanından güzel haberler gelecek, sevinip de sandığı bırakmayın’ mesajı geldi. İşte bu değişimin ruhudur” sözleriyle konuşmasını tamamladı.