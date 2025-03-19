Belediye çalışanları, bürokratlar, bilim insanları ve iş insanlarının suçluymuş gibi fotoğraflarının çekildiğini belirten Özel, İstanbul'un iradesine yönelik bir saldırı yapıldığını söyledi. “Yapılan iş bir darbe girişimidir” diyen Özel, birkaç hafta önce yaptığı grup toplantısında darbe mekanizmasının işlediğini vurgulamıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'nın geçmişteki siyasi davalarla adaletin nasıl manipüle edildiğine dikkat çeken Özel, “Bu bir adalet giyotinidir” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın İstanbul’a Kaybettiğini Söyleyen Özel: “İstanbul’u Kazanan Türkiye’yi Kazanır”

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı da sert şekilde eleştirdi. Erdoğan’ın milletin verdiği mesajı almadığını ve yenilgiyi kabul etmediğini belirten CHP lideri, İstanbul’u üç kez Ekrem İmamoğlu’na kaybettiğini hatırlatarak, “İstanbul’u kazanan Türkiye’yi kazanır” anlayışını yineledi. Erdoğan’ın İstanbul’u kaybeden bir lider haline geldiğini söyleyen Özel, bunun hazımsızlık olduğunu vurguladı. “Demokrasi treninden indi, darbecilerin safına katıldı” diyen Özel, Erdoğan’ın 15 Temmuz darbecileri ve Kenan Evren ile aynı istasyona indiğini ifade etti. “Devlet milletin karşısına dikilirse millet kazanır” şeklinde konuşan Özel, halkın devletini sevdiğini ancak devletin milletin karşısına çıkmasının bedelini ödeyeceğini belirtti.

İstanbul Üniversitesi’nin Diplomasını İptal Etmesini Eleştirdi: “Hukukun Temel İlkelerine Aykırı”

Özel, İstanbul Üniversitesi’nin Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal etmesini de sert şekilde eleştirdi. Bu adımın sadece bir diplomayı iptal etmekle kalmayıp, aynı zamanda hukuk güvencesini ortadan kaldırmak anlamına geldiğini söyleyen Özel, “Bu mantıkla artık kimsenin tapusunun, hisse senedinin, banka cüzdanının hiçbir garantisi yoktur” dedi. Diploması iptal edilen 27 kişinin suçlarının sadece İmamoğlu’nun 35 yıl önceki sınıf arkadaşlığına dayandığını belirten Özel, yapılan bu uygulamanın hukukun temel ilkelerine aykırı olduğunu vurguladı.

“Nerede Olalım Diye Soruyorlar, Biz Saraçhane’deyiz”

Erdoğan’ı eleştirmeye devam eden CHP Lideri, “Tayyip Erdoğan, seçme özgürlüğüne el atıyor. Milletin istediği Cumhurbaşkanını seçme özgürlüğü elinden alınıyor” dedi. Özel, 16 muhalefet partisinin dayanışmasına teşekkür ederek, “Herkes susmuşken, İstiklal Marşı’ndaki gibi korkmayıp İstanbul Üniversitesi'nden gelen gençlere de teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Ayrıca, nerede olacakları sorusuna verdiği yanıtta, “Biz Saraçhane’deyiz” dedi.

“Sandık Kurulacak, Duramayacaksınız”

Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verdiği destekle ilgili olarak, “Güya bizi durduracaklar, ama durduramayacaksınız” dedi. Avukatlarının kendisine yazdığı metnin onur nişanı olduğunu belirten Özel, “Avukatlar şunu söylüyor: Morali en yüksek, başı en dik olan Ekrem İmamoğlu’dur. Sağlığı, morali, kararlılığı ve umudu yerindedir. 23 Mart’taki sandıkları 1 milyon 750 bin üyemize emanet etmektedir” dedi. Özel, İmamoğlu ile yaptığı son görüşmeyi hatırlatarak, “Ben o gün nerede olursam olayım, sandık kurulacak değil mi?” dediğini, kendisinin de “Eğer toprağın altında olmazsam, sandık kurulacak” yanıtını verdiğini belirtti.