Öze,l TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Özel konuşmasının öncesinde CHP'ye katılan bağımsız milletvekilleri Cemal Enginyurt ile Salih Uzun rozetlerini taktı. Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciası hakkında konuşan Özel, "Bu işin yerelde değil daha yukarıda Ankara'da sorumluları var. Bunları bir savcı sorgulayamıyor. Kültür ve Turizm Bakanına sorulacak çok sorunun alınacak çok cevabın ve gerçekten sorulacak bir hesabın olduğuna bu milletin yüzde 99'u ikna olmuş durumda. Ama bunun yapılması için Meclis'te bir soruşturma komisyonu kurmak gerekiyor. Bunun kurulma talebi suç duyurusudur. O dilekçenin Meclis'e gelmesi savcılık aşamasıdır. Meclis'teki komisyonun oluştuğu raporun oylanması mahkemeye sevktir, kabul edilmesi yüce divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesinin yargılamayı yapmasıdır" ifadelerini kullandı.

6 Şubat Depremlerinin yıl dönümünde 90 milletvekili ile deprem bölgesinde olacaklarını ifade eden Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak, 11 ilde toplam 90 milletvekilimizle birlikte önümüzdeki üç günde depremde yıkılan neresi varsa, hasar gören tüm illerde, ilçelerde var gücümüzle olmaya, onlara iki yıl önce olduğu gibi iki yıl sonra da dokunmaya, onları dinlemeye, anlamaya, onların sorunlarını yeniden Meclis'e taşımaya, onların sorunlarını yeniden kamuoyunda görünür kılmaya deprem bölgesine gidiyoruz. 8-10 Şubat tarihlerinde Erdoğan yaptığı açıklamada Yani depremden iki gün ve dört gün sonra, 650 bin konutun yıkıldığını, devletin güçlü olduğunu ve bir yıl içinde tüm konutların yapılarak, vatandaşlara teslim edileceğinin sözünü vermişti. Devamında 15 Mart tarihli grup konuşmasında da ilk geri dönüşü yapıp, 650 bin yıkılan konuttan 319 binini bir yıl içinde teslim edeceğinin sözünü vermiş, bu sözle seçimlere gitmiş, bütün Türkiye'de günde defalarca kez yaptığı seçim konuşmalarında bir yıl içinde herkesin evlerine kavuşacağını söylemişti. Depremin birinci yılı bittiğinde çıktık ve açıkladık. Teslim edilen konut sayısı ne 650 bin, ne 319 bin. Sadece 18 bin 19'du. Yani söz verilenin yüzde 2,7'si" diye konuştu.

"Teğmenlerin tazminatını ödemeye hazırız"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen 5 teğmen hakkında değerlendirmede bulunan Özel, "? Atatürk'ün resmini yakasına takmayanlara saldırdıkları için, had bildirdikleri için, görev yaptıkları için ordudan atılmışlardı. İkisi yürütmeyi durdurma ile döndü. Biri ‘Dönmem' dedi, yargılandı. Beş teğmenimiz için orduya girdikleri ilk gün yedikleri ilk lokma ekmekten, attıkları kurşuna, giydikleri kıyafetten terliğe kadar bütün yapılan masrafı faizi ile çıkarıp, 128'er bin lira tazminat belirlemişler. Bizim bu süreçteki beş teğmeni de yargılıyorlar. Attılar. Onlara da tazminat çıkabilir ya da çıkmaz. Cumhuriyet Halk Partisi grubu kapalı oturumlarında yaptığı oylamayı bugün hiç kimseden gizlemeden, saklamadan, burada huzurunuzda yapıyor. Tuzla Piyade Okulu'ndan atılan beş teğmenin ve bu son atılan beş teğmenin çıkmış ve çıkması olası tazminatlarını Cumhuriyet Halk Partisi grubu milletvekillerinin maaşlarından yapacağımız kesintilerle ödemelerini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir. Teğmenimin yediği ekmek de yaktığı kurşun da Borç bizim borcumuzdur. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Cumhuriyet Halk Partisi nerede durması gerekiyorsa orada durmaya, hangi kararı alması gerekiyorsa o kararı almaya, kime sahip çıkması gerekiyorsa ona sahip çıkmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

"Partimi genel seçimlerde de iktidar yapmak dışında siyasi hedefim yok"

Konuşmasının devamında taleplerinin erken seçim olduğunu vurgulayan Özel, "Talebimiz erken seçimdir, hemen seçimdir' dedik. Erken seçim isteyen bir partinin her şeyi ile seçime hazır olması gerektiğini söyledik. Bunu pek çok yerde söyledik, pek çok kez söyledik, bir kez daha da buradan tekrar ediyorum. Erken seçimin adayı erken belirlenir. Erkenden yola çıkacağız. Daha düne kadar ‘CHP iki aday tartışması arasında eziliyor. Gündem hep bu oluyor. Netleşmelidir' diyen bazılarının şimdi ‘Cumhuriyet Halk Partisi niye adayını erken belirliyor?' demeye başladığını, ama bir yandan da sokağın ve örgütün bu mücadeleyi, bu yürüyüşü nasıl sahiplendiğini birlikte görüyoruz. Bir yandan İbrahim Tatlıses ile düet halinde Erdoğan adaylığını açıklamıştır. Geçmişte adayı tek bir kişinin ya da dar bir heyetin, ekibin belirlemesinin sancılarını da çektik. Bunlardan da ders aldık. Bu yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı olarak ‘Bir partinin genel başkanı, doğal olarak talebi halinde adaydır' kabulüne rağmen ben partiyi yerel seçimlerde olduğu gibi genel seçimlerde de Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk genel seçimlerinde iktidar partisi yapmak istemek dışında bu kadar büyük ama kendi açımdan da hiçbir başka siyasi hedefimin olmadığını bir kez daha huzurlarınızda tekrar ediyorum" şeklinde konuştu.

"Ön seçimimizin tüm detaylarını konuşmak üzere 10 Şubat Pazartesi günü Parti Meclisimizi toplantıya çağırmış bulunuyoruz"

Konuşmasının sonunda CHP içindeki ön seçim krizine ilişkin konuşan Özel, "Geçen hafta bu kürsüde yaptığım çağrıdan sonra online üyelik başvuruları tam 40 kat arttı. Yani bir günde başvuranın 40 katı her gün online üyelik başvurusu olmakta. Bilhassa gençler, büyük bir heyecanla Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılmakta. Partinin il ve ilçe örgütlerinde biten üye koçanları Genel Merkezin depolarını boşaltmakta, yeni koçanlar hızla basılmaktadır. Örgütümüze yolladığımız yazıyla cumartesi - pazar dahil üye kayıtlarına saat 21.00'e kadar devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Parti Meclisince kararlaştırılacak ve ilan edilecek takvimi ile birlikte kayıt sürecek ama o güne kadar kaydedilmiş üyeler bu seçimde oy kullanabilecektir. Buradan bir kez daha Türkiye'nin bütün demokratlarına bir sonraki cumhurbaşkanı seçiminin, adayının belirlenmesi için seçmen kayıtları Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerinde ve online üyelikle devam etmektedir. Biz hem takvimle ilgili partinin yetkili organında bunları çalışmak ve tartışmak, ön seçim yönergemizin hazırlanan taslağını tartışmak, son şeklini vermek ve oya sunmak, yapılacak seçimde aday olabileceklerin kriterlerini belirlemek, üye listelerini, askı listelerini, itiraz sürelerini belirlemek, CHP iktidarında yapılacak adil birer seçime örnek olarak örgüt denetiminde ön seçimimizin tüm detaylarını konuşmak üzere 10 Şubat Pazartesi günü Parti Meclisimizi toplantıya çağırmış bulunuyoruz" dedi.