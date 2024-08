CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisi tarafından Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ‘Üreticinin sesini duyuyoruz, duyuruyoruz' sloganıyla düzenlenen Çiftçi Mitingi'nde çiftçiler ve vatandaşlarla buluştu. Turgutlu Koza Pazarı Meydanı'nda düzenlenen mitinge çiftçiler ve özellikle üzüm üreticileri büyük ilgi gösterirken, partililer ve vatandaşlar da Özgür Özel'i dinlemek üzere meydanı doldurdu.



Otobüs üzerine davul zurna eşliğinde çıkan Özel, "Öncelikle şunu söyleyeyim. Manisa'da hava çok sıcak. Herkesin çiftçilerin tarlada işi çok. Böyle bir günde miting yapılır mı diye düşünüyordum. Otobüsün arkasındakilerle bile bir miting yapılabilir. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında çiftçiler, köylüler, alın terlerinin karşılığını alamadıkları için, birileri özene bezene hesap yapıp maliyetin altında taban fiyat veriyorlardı. Önce Rize'ye gittim bakalım Rizeliler ne diyor diye. Bana dediler ki bu meydan bu kadar kalabalık olmamıştı. Ardından buğday fiyatı açıkladılar. 9,25 açıklandı. Beklenen 15 TL idi. Burdur'a gittim taze fasulyeyi sabah dalından 8 liraya kopardık parada 80 liraya satıldığını gördük. Fındıkta 165 TL fiyat beklenirken 135 fiyat verdiler ve o fiyatı da vadeye yayınca bugün 110 TL'ye fındık satılıyor. Türkiye'nin dört bir yanında isyan var. Çiftçi isyan ediyor ama seslerini duyuramıyorlar. Bu şartlar altında memleketim Manisa'da bu şartlarda Turgutlu'da dertleri dinleyelim onların sesini duyalım, duyuralım dedik. Bugün ekmeğini bağdan bahçeden kazanan canım hemşehrilerimle bir araya geldim. Burası kuru üzümün başkentidir. Burası sofralık üzümün başkentidir. Akhisar ve civarındaki ilçeler ama Akhisar en çok zeytin ağacı olan ilçedir. Manisa Ovası'ndaki pamuğun lif uzunluğu Çukurova ile aynıdır. Burada karpuzun en güzelini Gölmarmara'da en güzel kavunu Kırkağaç'ta yetiştirirler. Bu ova bizim deyimimizle kan kırmızı domateslerin üretildiği ovadır. Bu ova, adamı ters dikersin seneye düz çıkar, öyle bir ovadır burası. Yerel seçimlerden beri bu yüksek tansiyonu gündeme taşımaya çalışıyorum. Bugün Tekirdağ Hayrabolu'da da Rize'de de Adana'da da Gaziantep'te de bugün Turgutlu'da da ses aynı yürekler aynı şekilde atıyor. Buradaki kimse bir iltimas, haksız kazanç istemiyor. Çiftçiler sadece alnının terinin karşılığını istiyor, çocuklarının rızkını istiyor, borcunu ödeyebilmek istiyor. Sonuna kadar haklısınız. Ananızın ak sütü kadar helal. Emeğinizin karşılığını alana kadar sizinle birlikte mücadele edeceğim" şeklinde konuştu.



"Çiftçinin faiz borcu silinmeli"

"Çiftçi artık geçinemiyor" diyerek sözlerine devam eden Özel, "Kırkağaç'ta kavun üreten çiftçiler artık Soma'da yerin altında işçi. Domates üretenler bugün fabrikalarda asgari ücretle çalışıyor. Alaşehir'deki üzüm üreticiler oradaki jeotermal üretim yerlerine girip asgari ücretle çalışmaya çalışıyor. Akhisarlı zeytinci fabrikada iş arıyor. Biraz önce ellerinde tabutla karşıma çıkan arkadaşlara dedim ki Türkiye'deki 4 gençten biri sanayide iş bulursam giderim diyor onların dördü birden ben de giderim dedi. Artık gençler tarımdan ümidini kesti. Kendi kendine yeten bir ülkeyken her şeyi ithal eden bir ülke haline düştük. Bu yüzden Hollanda kadar bir toprak artık ekonomik sorunlardan dolayı ekilemez duruma düşmüş. Çiftçilerin borçları yüzde 88 arttı" dedi.

Genel Başkan Özel, şöyle devam etti:

"Siyaset öncelik belirleme işidir. Ben CHP Genel Başkanıyım; bizim önceliğimiz, işçiler, emekçiler ve elbette çiftçiler. Oy günü gelince köy kahvesine gelenler, oyunuzu isteyenler, seçim geçince zenginlerin borçlarını silenler sizin borcunuzu değil, faizini bile silmeye yanaşmıyorsa çiftçi dostunu düşmanını bilecek.

Köyden kente göç engellenemiyor. Üretici ve tüketici refaha eremiyor. Biri 8 liraya fasulye satıyor öteki 80 liraya fasulye alıyor. Türkiye'de gıda enflasyonu yüzde 60, dünyada yüzde 6. Türkiye'de dünyanın 10 katı enflasyon var. Hakkaniyetli hal yasası, perakende ticaret yasası olmadığı için, su yasası olmadığı için tarlada bir lira olan ürün parada 10 lira markette 13, 25 lira oluyor. Ben sizin sesiniz olmak için buradayım."



"Zeytine kilo başı 2 TL destek lazım"

Manisa özelinde konuşmasına devam eden Özel, "Bu bütün sorunların yanında Manisa'nın her birisine bir miting yapsan hak edecek ürünlerine. En başta üzüm. Bu hafta başında afatlı yağışlar yüzünden büyük zarar gördük. Milletvekillerimiz belediye başkanlarımız konuyu takip ediyor, meclise önergeler kanun teklifleri sunuyorlar. Biz de meseleyi yakın takip ediyoruz. Borçların bir sene ertelenmesini, faizlerin silinmesini ve afetten etkilenen bağcılarımız için özellikle istiyoruz. Zeytinyağına ve tane zeytine 2 lira destekleme istiyoruz. Aşağısı kurtarmıyor. Dökme yağına ihracat yasağı getirdiler. Bu sıkıntının da ortadan kaldırılması lazım. Pamuk geçen sene 30 TL idi bugün 18 TL. geçen sene 30 TL'ye satılan pamuğu bu sene nasıl 18 TL'ye satacaksın. Birileri sanmasın ki bu sadece sizin sorununuz. Televizyonu başından bizi dinleyenler, domates geçen sene tarlada 3 buçuk liraydı bu sene 2 lira. Kavun 9 liraydı bu sene 1 lira. Patates geçen sene 13 liraydı, en güzel bu sene 4 lira. Kapya 22 liraydı bu sene 8 lira. Bu fiyatlar üreticiyi öldürürken tüketicileri de güldürmüyor. Yani üreten mağdur, tüketen mağdur. Bunun çaresi Cumhuriyet Halk Partisi. Size namus ve şeref sözü veriyorum. Ne yaparsa yapsın onun suni gündemine değil, bu ülkenin gerçek sorunlarını dile getirmeye sadık kalacağım" dedi.



"Tek başına kurtulmak yok, ya hep beraber ya hiçbirimiz"

Özel, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bugün sizin bütün sorunlarınızın bütün çözümü için ne yapmak gerekiyor. Çiftçi desteklemelerinin kanundaki orana çıkarılması ve yüzde bire ulaşması sağlanacak. Modern sulama altyapısı her yerde yaygınlaştırılacak desteklenecek. Borçların tamamının faizleri silinecek, anapara 5 yıla bölünecek. Rençber Bağ-Kurlular 9 bin günde emeli oluyordu, bunu 7 bin 200 güne indireceğiz. Asla ve asla tarımsal destekleme ürünlerine asla ve asla haciz gelmeyecek. Bugün berbere git hacizde makasını alamazsın, doktora git stetoskopunu alamazsın ama çiftçiye gelince traktörü bağlıyorlar veya destek ödemesi var bankaya yatıyor hacze gidiyor. O parayla gübre alacak o paraya el koyuyorlar. Çiftçinin üretmek için kullanacağı hiçbir şeye haciz edilemeyecek. İklim değişikliği var doğal afet sigortasını getireceğiz. Çiftçinin kullandığı mazottan ÖTV ve KDV almayacağız. CHP'ye sahip çıkacak mısınız? Bir de belediyelerimizin yaptığı işi devlet yapacak, bir ürün dalında kalıyorsa o ürünü devlet alacak ve dağıtacak. Sulama ödemeleri, elektrik ödemeleri mahsulden sonra yapılacak. Haksız özelleştirmeler geri alınacak ve kamulaştırılacak, çiftçiye düşmanlık ettirmeyeceğiz. Bugün yollara düşen çiftçilerimize söylüyorum, yalnız değilsiniz. Emekli de emekçi de siftahsız dükkan kapatan esnaflar da sizin gibi sıkıntıdalar. Tek başına kurtulmak yok, ya hep beraber ya hiçbirimiz. Daha önce söyledim, koştular geldiler, emeği sömürenler, alın teri sömürülenler hep aynı taraftalar. Onlar halkın tarafındalar, birileri de onları sömürenlerin karşısında. Biz Türkiye ittifakını genel seçimde de kuracağız. Sosyal demokratlar, milliyetçiler, Kürt demokratlar, yeter ki bölücü olmasın bütün demokratlar Türkiye ittifakının içindedir. Hep birlikte başardık, yine başaracağız. Üzülmeyin, enseyi karartmayın. Bütün dertlerin var bir çaresi, Cumhuriyet Halk Partisi. Milletin efendilerine selam olsun. Hep birlikte çalışıp hep birlikte başaracağız."