Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve 3 Haziran 2025’te tamamlanan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında yer aldığı 12 kişi hakkında “Siyasi Partiler Kanunu’nun 112. maddesi” uyarınca oylamaya hile karıştırma suçlamasıyla dava açılmıştı. Sanıklar hakkında 3 yıla kadar hapis ve siyasi yasak isteniyor.

İddianame, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilmiş, mahkeme ise rüşvet iddialarının dosyada yer almasını gerekçe göstererek ağır ceza mahkemesinin görev alanına girdiği kanaatine varmış ve “görevsizlik” kararı vermişti. Ancak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etmiş, dosya Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne taşınmıştı. Ağır Ceza Mahkemesi ise 30 Haziran 2025’te görevsizlik kararını kaldırmıştı.

Bugün ise Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, bir kez daha aynı yönde karar vererek görev uyuşmazlığının çözülmesi için dosyayı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi’ne gönderdi. Böylece yargılamanın hangi mahkemede devam edeceğine ilişkin belirsizlik yeniden gündeme geldi.

Davanın nasıl ilerleyeceği ve görevli mahkemenin kim olacağı, istinaf mahkemesinin vereceği kararla netlik kazanacak. Sürecin, siyasi ve hukuki açıdan önemli yankılar uyandırması bekleniyor.