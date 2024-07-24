Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, geçtiğimiz günlerde Hamamyolu Caddesi'nde sokak hayvanlarına yönelik görüşülen kanun tasarısına tepki gösterilen bir eyleme katıldı. Eylemde açıklamalarda bulunan Yalaz, Gezi Parkı eylemlerini örnek göstererek, “Biz bunu kabul etmiyoruz. Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi tarihi bir direnişe hazır olsunlar. İki tane ağaç kesildi diye sokakları gümbür gümbür titrettiysek can dostlarımıza dokunurlarsa aynı şekilde mücadelemizi vereceğiz. Direne direne kazanacağız. Eğer bu yasayı geçirirlerse tarihi bir direnişe hazır olsunlar” ifadelerini kullandı.

Büyük tepki toplayan açıklamanın ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz hakkında, ‘Kanunlara uymamaya tahrik' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. CHP Eskişehir İl Başkanı Yalaz'ın yarın öğle saatlerinde Eskişehir Adliyesi'ne giderek savcılığa ifade vereceği öğrenildi.