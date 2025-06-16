Çinli otomotiv devi Chery, haziran ayı boyunca geçerli olan nakit alım indirimleri ve kredi imkanları ile yeni bir SUV sahibi olmak isteyen kullanıcılara benzersiz olanaklar sunmaya devam ediyor.

TIGGO7 PRO MAX'de 250.000 TL Nakit İndirim ve 300.000 TL Kredi Fırsatı!

Şık tasarımla birlikte konfor ve güvenlik arayan ailelerin tercihi TIGGO7 PRO MAX‘in 2025 model yılı Intelligent versiyonunda bireysel müşterilere özel, 230.000 TL nakit indirimi ve 300.000 TL 11 ay kredi olanağı, Exceptional versiyonunda ise 250.000 TL nakit indirimi ve 300.000 TL 11 ay kredi avantajı sağlanıyor. Chery, TIGGO7 PRO MAX, SUV segmentinde şık görünüm, güvenlik ve sürüş konforuna odaklanan müşterileri hedefliyor. TIGGO7 PRO MAX, görünüm olarak TIGGO ailesinin tasarım dilini benimsiyor. TIGGO7 PRO MAX, gelişmiş ADAS sistemleri, 24.6” bilgi-eğlence sistemi, sanal gösterge paneli, 540° görüş sistemi, SONY ses sistemi, akıllı sesli komut sistemi, kablosuz CarPlay ve AndroidAuto, açılabilir panaromik cam tavan, ısıtmalı ve soğutmalı ön koltuklar, anahtarsız giriş & çalıştırma, 19” alüminyum alaşımlı jantlar gibi üst seviye donanımları ile dikkat çekiyor

TIGGO8 PRO MAX'de 250.000 TL Nakit İndirimi ve 600.000TL %0 Faizli Kredi Fırsatı!

Chery’nin gelişmiş sürüş teknolojileri ve yüksek kaliteye odaklanan 7 kişilik geniş hacimli SUV modeli olan TIGGO8 PRO MAX’in 2025 model yılı Exceptional versiyonunda ticari müşterilere özel 250.000 TL nakit indirimi ve 600.000 TL 6 ay %0 faizli kredi avantajı yer alıyor. Bununla birlikte bireysel müşterilere özel, TIGGO8 Pro Max’in Intelligent versiyonunda geçerli 200.000 TL nakit indirimi ve Exceptional versiyonunda geçerli 250.000 TL nakit indirimi sunuluyor. Chery TIGGO8 PRO MAX, akıllı sürüş destek sistemleri ve teknolojik sürüş deneyimine odaklanan 7 kişilik geniş hacimli bir SUV modeli olarak öne çıkıyor. Markanın Türkiye’deki “Amiral Gemisi” pozisyonunda konumlandırdığı Chery TIGGO8 PRO MAX, gelişmiş ADAS sistemleri, 24.6” bilgi-eğlence sistemi, sanal gösterge paneli, 540° Görüş Sistemi, SONY ses sistemi, kablosuz CarPlay ve Android Auto bağlantısı, açılabilir panoramik cam tavanı, ısıtmalı ve soğutmalı ön koltukları ile premium konfor duygusunu yaşatıyor. TIGGO8 PRO MAX, Intelligent ve Exceptional olmak üzere iki farklı donanım seviyesi ile sunuluyor.

OMODA 5 PRO’da 225.000 TL Nakit İndirim ve 200.000 TL Kredi Fırsatı!

İddialı, genç ve dinamik tasarımıyla öne çıkan OMODA 5 PRO’nun 2025 model yılı Intelligent versiyonunda bireysel müşterilere özel 200.000 TL nakit indirimi ve 200.000 TL 11 ay bireysel kredi avantajı bulunuyor. OMODA 5 PRO’nun Exceptional versiyonunda ise 225.000 TL nakit indirimi ve 200.000 TL 11 ay bireysel kredi avantajı sunuluyor. Müşterilerinin beklentilerine uygun olarak tasarlanan ve geliştirilen OMODA 5 PRO; kısa zamanda Türkiye’nin en çok tercih edilen SUV modelleri arasında yerini aldı. Model, fütüristik tasarımı, gelişmiş ADAS Sistemleri, 24.6” bilgi-eğlence sistemi, 540° Görüş Sistemi, SONY ses sistemi, kablosuz CarPlay ve Android Auto bağlantısı, ısıtmalı ve soğutmalı ön koltukları, direksiyon ısıtması ve açılabilir cam tavan gibi üst seviye donanımları ile öne çıkıyor.