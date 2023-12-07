Aralık ayında zam yapmayan Chery, yeni bir SUV sahibi olmak isteyenlere 100 bin TL’ye kadar takas desteği ve 250 bin TL’ye kadar faizsiz kredi avantajı sağlıyor. Yılın 11 aylık döneminde Türkiye’de 35 bin adedin üzerinde satışa ulaşan Chery, pazara yeni giren bir marka için büyük bir başarı ortaya koymasıyla öne çıkıyor. Yüksek satış başarısına ek olarak, pazar araştırmalarında yüksek skorlar alan Chery, satışları gibi müşteri memnuniyetinin de pazarın üst sıralarında yer aldığını gösteriyor. Chery, aralık boyunca sunduğu finansal avantajlara ek olarak gerçekleştirdiği yeni yıl kampanyasıyla müşterilerine birbirinden değerli hediyeler kazandırıyor. Kampanya kapsamında 12 kişiye ücretsiz Çin seyahati, 15 kişiye de iPhone 15 kazanma fırsatı sunuluyor. Yeni bir Chery marka otomobil satın alanlar, dünyanın harikalarından biri olan görkemli Çin Seddi'ni ve modern metropol Şanghay'ın gökdelenlerini ücretsiz olarak ziyaret etme şansına sahip olacak. Ayrıca kazanan müşteriler, Chery fabrikasını ziyaret ederek otomobillerin nasıl üretildiğini görebilecek ve Chery’nin gelecekteki ürünlerini test edebilecekler.

Türkiye pazarına mart ayında giriş yapan Çinli otomotiv devi Chery, henüz ilk yılını doldurmadan Türk tüketicisinin en fazla tercih ettiği ve ilgi gösterdiği markalar arasında yerini almayı başardı. Zengin donanım ve şık tasarımı uygun fiyat ve satın alma seçenekleriyle sunan Chery, yıl sonu kampanyasıyla da tüketicilerin yanında olmaya devam ediyor.

Fiyatlar sabit kalmaya devam ediyor!

Aralık kampanyası kapsamında Chery, zam yapmayıp tüm modellerinde fiyatları sabit tutarken, tüketicilerin yeni bir SUV sahibi olmasını kolaylaştırıyor. Aralık ayı boyunca devam edecek olan kampanyada, tüm Chery modellerinde 100 bin TL’ye kadar araç takas desteği ve 250 bin TL’ye kadar faizsiz kredi sağlanıyor. Türkiye’de satış performansını hızla ve istikrarlı biçimde artıran Chery, SUV segmentindeki dikkat çekici başarısıyla öne çıkıyor. 3 farklı C-SUV modeliyle satışlarda üst sıralarda yer alan Chery, bu başarısını mükemmel kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sunmasına borçlu. Yılın 11 aylık döneminde Türkiye’de 35 bin adedin üzerinde satışa ulaşan Chery, pazara yeni giren bir marka için büyük bir başarı ortaya koydu. Yüksek satış başarısına ek olarak, pazar araştırmalarında yüksek skorlar alan Chery, satışları gibi müşteri memnuniyetinin de pazarın üst sıralarında yer aldığını gösteriyor.

Aralık’ta Chery alanlar yine kazanıyor!

Chery, aralık boyunca sunduğu finansal avantajlara ek olarak gerçekleştirdiği yeni yıl kampanyasıyla müşterilerine birbirinden değerli hediyeler kazandırıyor. Kampanya kapsamında 12 kişiye ücretsiz Çin seyahati, 15 kişiye de iPhone 15 kazanma fırsatı sunuluyor. Yeni bir Chery marka otomobil satın alanlar, dünyanın harikalarından biri olan görkemli Çin Seddi'ni ve modern metropol Şanghay'ın gökdelenlerini ücretsiz olarak ziyaret etme şansına sahip olacak. Ayrıca kazanan müşteriler, Chery fabrikasını ziyaret ederek otomobillerin nasıl üretildiğini görebilecek ve Chery’nin gelecekteki ürünlerini test edebilecekler.