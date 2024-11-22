TIGGO 7'nin gövde yapısının yüzde 60'ından fazlası, yolcular için üstün güvenlik sağlayan yüksek dayanımlı çelikten üretiliyor. Bununla birlikte TIGGO 7 serisindeki tüm modellerde standart olarak yedi hava yastığı bulunuyor ve bu da kabin etrafında üstün bir koruma sağlıyor. Çoklu Çarpışma Freni (MCB) testinde mükemmel bir performans sergileyen TIGGO 7, ikincil çarpışmaları önlemek için çarpışmadan sonraki 0,1 saniye içinde acil durum freni uyguluyor. Ayrıca TIGGO 7 serisi, zorlu sürüş koşullarında istikrarlı bir performans sağlamak üzere sıfırın altındaki sıcaklıklardan yoğun sıcaklara kadar titiz testlerden geçti. Bu testler, TIGGO 7'nin küresel bir SUV olarak çok yönlü gücünü doğruluyor. Chery'nin şampiyon modeli TIGGO 7, markanın yeni enerjili modelleriyle gelecekte de dünya genelinde daha güvenli, daha akıllı ve daha değerli seyahat deneyimleri sunarak küresel kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamaya devam edecek.

Chery'nin ihraç ettiği, en çok satan modellerinden biri olan TIGGO 7 serisi, üç yıl üst üste “Yurt dışında en çok satan Çinli A segment SUV” unvanını koruyarak, gerçek anlamda küresel bir araç olarak ününü pekiştirdi. Bununla birlikte üstün güvenlik performansı ve kapsamlı özellikleriyle bilinen TIGGO 7, küresel otomotiv pazarında yüksek bir bilinirliğe ulaştı. Güvenlikte de öncü olan TIGGO 7 serisinin güçlü gövde yapısında, rijitliği ve çarpışma direncini artırmak üzere yüzde 60'ın üzerinde yüksek dayanımlı çelik kullanıyor. Böylece yolculara üstün bir koruma sağlanıyor. Özellikle Benteler'ın ürettiği ultra yüksek dayanımlı sıcak damgalı çelik, çarpışma performansını büyük ölçüde artırıyor ve yolcu güvenliğini sağlıyor. Bununla birlikte üstün güvenlik özellikleri TIGGO 7 serisini pazardaki en gözde SUV modellerden biri haline getiriyor.

Güvenlik özelliklerinde üst düzey performans sunuyor!

TIGGO 7 serisi, sağlam gövde yapısı kadar güvenlik özelliklerine de öncelik veriyor. Modelde standart olarak sunulan 7 adet hava yastığı, kabin etrafında koruyucu bir bariyer oluşturarak çarpışma durumunda yolcu yaralanmalarını etkili bir şekilde en aza indiriyor. Ekstra uzun yan perde hava yastıkları, arka yolcuların da korunmasını sağlıyor. Çift ön gergili emniyet kemerleri ise darbeyi hızla algılayıp yolcuları anında sabitlemek için sıkılaşarak güvenliği artırıyor. Diğer taraftan TIGGO 7 serisi, MCB çarpışma freni testinde son derece iyi performans göstererek ikincil darbeleri önlemek ve yolcular için ekstra güvenlik sağlamak üzere 0,1 saniye içinde acil durum freni başlatıyor.

İleri seviye sürüş destek sistemleri ile her koşulda güvenli!

TIGGO 7 serisinin güvenlik performansı ADAS sürüş destek sistemi entegrasyonu ile önemli ölçüde artıyor. 19 gelişmiş güvenlik işlevini barındıran L2+ akıllı sürüş destek sistemi, güvenli seyahat standartlarını yeniden tanımlıyor. Bu sistem, güvenlik seviyesini en üst düzeye çıkarmak üzere kapsamlı ACC, AEB, BSD, LKA çözümlerini bir araya getiriyor. 540 derece HD panoramik görüntüleme sistemi, geniş açılı görüntü sağlayarak gelişmiş engel tespiti ve çevre görüşü ile park ve manevraları kolaylaştırıyor. Sürüş sırasında ise Adaptif Hız Sabitleme (ACC) hızı öndeki araca olan mesafeye göre ayarlayarak güvenli takip mesafesini sağlıyor ve uzun yolculuklarda sürücünün yorgunluğunun azaltılmasına yardımcı oluyor. Gelişmiş Acil Durum Freni (AEB) acil durumlarda anında müdahale ederek çarpışmaları etkili bir şekilde önlüyor. Önden Çarpışma Uyarısı (FCW), Trafik Sıkışıklığı Yardımcısı (TJA) ve Şeritten Ayrılma Uyarısı (LDW) gibi ek özellikler ise sürüş güvenliğini ve rahatlığını daha da artırıyor.

Zorlu test koşullarından başarıyla geçti!

TIGGO 7 serisi, zorlu sürüş koşullarında istikrarlı bir performans sağlamak üzere sıfırın altındaki sıcaklıklardan yoğun sıcaklıklara kadar titiz testlerden geçti. Şiddetli soğukta, mükemmel çalışma, verimli ısıtma ve -30 santigrat derecede istikrarlı bir çalışma performansı gösterdi. Ortadoğu çöllerinde yapılan yüksek sıcaklık testlerinde ise yoğun yaz sıcağı dayanıklılığı, soğutma sistemi ile klima sisteminin verimliliği ve malzeme kalitesinin sıcak koşullardaki dayanıklılığının ne kadar etkili olduğunu kanıtladı. Bu testler, TIGGO 7'nin küresel bir SUV olarak çok yönlü gücünü doğruluyor.

Chery'nin şampiyon modeli olan TIGGO 7 serisi, markanın yeni enerjili modellerindeki gelecekteki yenilikleri ve teknoloji güncellemeleriyle dünya genelinde daha güvenli, daha akıllı ve daha değerli seyahat deneyimleri sunarak küresel kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamaya devam edecek.