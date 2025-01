İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen halı ve zemin kaplamaları sektörünün dünyadaki en büyük buluşmalarından birisi olan CFE Uluslararası Halı ve Yer Kaplamaları Fuarı’na 18 ülkeden 145'i yabancı olmak üzere 600 firma ve firma temsilciliği ile rekor bir katılım gerçekleşti. Afganistan, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Çin, Fransa, Güney Afrika, Hindistan, İran, Kazakistan, Mısır, Nepal, Özbekistan, Pakistan, Suudi Arabistan, Ürdün katılımcı ülkeler arasında yer alıyor.





10 Ocak'a kadar açık kalacak

İlk kez 2023 yılında düzenlenen CFE Uluslararası Halı ve Yer Kaplamaları Fuarı her yıl daha da büyüyor. Fuar bu yıl 120 bin metrekarelik bir alanda gerçekleşiyor. 11 salonda 50 bin metrekarenin üzerinde net stant alanında yüzlerce yerli ve yabancı marka, sektördeki en son yenilikleri ziyaretçilere sunuyor. Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği, İstanbul Halı İhracatçıları Birliği ve TÜYAP Tüm Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenen fuar 10 Ocak'a kadar açık kalacak.



Açılışa yoğun katılım

Katılımcılardan ve ziyaretçilerden büyük ilgi gören fuarın açılışına Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Selahattin Kaplan, İstanbul Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Hayri Diler, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Zeynal Abidin Kaplan ve kalabalık bir davetli topluluğu katıldı.



Başkan Şahin'den halıcılara övgü

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, Gaziantepli halı üreticisi ve ihracatçılarına övgüler yağdırdı. Başkan Şahin, "Bugün şehirlerin anasındayız. İstanbul'dayız. Bizim için çok kıymetli olan bir şehirdeyiz. Halının başkenti, Gaziantep'ten size selam getirdik. Biz Gaziantep'te, Gaziantep modeliyle çalışıyoruz. Bu gördüğünüz arkadaşların hepsinde büyük bir emek var, büyük bir yürek var. Aslanlar gibi çalışıyorlar. Günün sonunda ortaya çıkan eser, bütün dünyayı ısıtıyor. Bütün dünyaya tasarım ve iletişim merkezi olarak dönüyor. Halıyla insanlığı, sevgiyi ve iyiliği dokuyalım" dedi.



“Fuar sektörün geleceğine yön verecek”

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Zeynal Abidin Kaplan da açılışta yaptığı konuşmada, fuarın sektörün geleceği için büyük önem taşıdığını söyledi. Başkan Kaplan, "Halının üretim merkezi Türkiye. Bu nedenle dünyanın en büyük halı fuarının da Türkiye'de olması gerektiği düşüncesi ile çıktığımız bu yolda çok büyük mesafe aldık. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki, bu fuar sektörümüzün geleceğine ışık tutacak ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.



CFE Carpet and Flooring Expo 2025, Uluslararası Halı ve Yer Kaplamaları Fuarı, halı dünyasına dair her şeyi tek bir çatı altında buluşturuyor. El yapımı halı ve kilimlerden makine yapımı halılara, seccade çeşitlerinden tekstil zemin kaplamalarına kadar çok geniş bir ürün yelpazesi sergileniyor. Sürekli artan ziyaretçi ilgisi nedeniyle bu yıl üç salon daha eklenen fuar, toplamda 11 salonda düzenleniyor. Fuarda, sadece ürün stantları değil, sektörün geleceğine yön verecek çeşitli etkinlikler de yer alıyor. Sürdürülebilirlik, geri dönüşüm ve çevre dostu üretim teknikleri gibi konuların ele alındığı panellerin yanı sıra profesyonel tasarımcıların ve önde gelen firmaların yeni trendleri sunduğu sunumların da fuar kapsamında yer alıyor.