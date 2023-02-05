Tunceli’de o yol, yeniden trafiğe kapatıldı

Tunceli’de devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle Hozat-Karaoğlan-Ovacık yolu ulaşıma kapatıldı.

Tunceli’de devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle Hozat-Karaoğlan-Ovacık yolu, 28 ile 56. kilometreleri güvenli hale gelinceye kadar valilik tarafından araç trafiğine kapatıldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Tunceli Valiliği, vatandaşlardan alternatif yol güzergahlarını kullanmalarını istedi.