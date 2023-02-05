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Tunceli’de o yol, yeniden trafiğe kapatıldı
Tunceli’de devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle Hozat-Karaoğlan-Ovacık yolu ulaşıma kapatıldı.
Çevre 05.02.2023, 17:31
Tunceli’de devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle Hozat-Karaoğlan-Ovacık yolu ulaşıma kapatıldı.
Tunceli’de devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle Hozat-Karaoğlan-Ovacık yolu, 28 ile 56. kilometreleri güvenli hale gelinceye kadar valilik tarafından araç trafiğine kapatıldı.
Konuya ilişkin açıklama yapan Tunceli Valiliği, vatandaşlardan alternatif yol güzergahlarını kullanmalarını istedi.