Şırnak’ta okullar tatil edildi

Şırnak’ta yoğun kar yağışı nedeniyle Merkez ilçe, Uludere ve Beytüşşebap’ta eğitime 1 gün ara verildi.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "Alınan meteorolojik raporlar ve olumsuz hava şartları nedeniyle 6 Şubat 2023 Pazartesi günü; Merkez ilçe ile Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personelin; herhangi bir talebe ve ayrıca bir işleme gerek kalmaksızın idari izinli sayılması ve belirtilen ilçelerde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızdaki eğitim faaliyetlerine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmesi kararlaştırılmıştır." denildi.