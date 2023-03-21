Sezonun son dev turnaları yakalandı, vatandaşlar telefonlarına sarıldı

Elazığ’da bir hafta boyunca aralıklarla yağan sağanak sonrası Keban Baraj Gölü’nde yakalanan dev turnalar, tezgahlarda yerini aldı. Yoğun talep gören dev turna balıklarını gören vatandaşlar, fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ’da da su ürünleri av yasağı 1 Nisan’da başlıyor. Av yasağının başlamasına günler kala Keban Baraj Gölü’ne açılan balıkçılar, sezonun son dev turnalarını yakaladı. Yakalanan uzunlukları 1 metreyi, ağırlıkları 100 kilogramı geçen 3 dev turna balığı, Kapalı Çarşı’da bulunan balıkçı tezgahında yerini aldı. Et halinde kilosu 130 liradan satışa sunulan ve yoğun talep gören balıklar, siparişler üzerine şimdiden tükendi. Bu yıl özellikle son bir haftada sağanak sonrası bereketli bir sezon geçiren balıkçılar, çeşit çeşit balıkların tezgahlarda yer almasını sağladı.

"Yeni gelmesine rağmen balıklar hemen hemen satıldı"

Göl balıklarına rağbet olduğunu belirten Kapalı Çarşı esnafından balıkçı Enes Ayvalı, "Yağmurların yağmasıyla dev turnalarımız çıkmaya başladı. Görüldüğü üzere 3 tane turna var. Bunlar, yaklaşık 100 kilogram ağırlığındadır. Ramazan ayı öncesi bu turnaların gelmesi bizleri sevindiriyor. Zaten sezonun son 10 günü, müşterilerimizi bekliyoruz. Balık fiyatları ete göre yarı yarıya bir fiyata geliyor. Omega-3, sağlık ve vitamin bakımından etten daha iyidir, talep var. Yeni gelmesine rağmen balıklar hemen hemen satıldı diyebiliriz. Şu anda kilosu et halinde 130 liraya geliyor. Her zaman sevilen balıklardır. Müşterilerimizi bekliyoruz" dedi.