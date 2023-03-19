Sel felaketinde yüzde 80’i hasar gören Bozkurt’ta üst yapı çalışmalarına başlanıyor

11 Ağustos 2021 yılında Kastamonu’da yaşanan sel felaketinde yüzde 80’i hasar gören Bozkurt ilçesinde alt yapı çalışmalarının tamamlanmasıyla üst yapı çalışmaları başlıyor. Çalışmaların Ramazan Bayramına kadar tamamlanması hedefleniyor.

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos 2021 tarihinde Ezine Çayı’nın taşmasıyla yaşanan sel felaketinde 65 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi kayboldu, onlarca bina ve iş yeri de yıkılarak zarar gördü. Türkiye’nin en büyük sel afetlerinden birini yaşayan Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinin yeniden ayağa kaldırılması için başlatılan çalışmalarda son aşamaya gelindi. Yaşanan sel felaketinde yüzde 80’ninin zarar gördüğü Bozkurt ilçesinde alt yapı çalışmalarının tamamlanmasıyla üst yapı çalışmalarına da başlanıyor. Bir bölümü parke şeklinde yapılacak olan Bozkurt’ta bazı bölümlerinde asfaltlanacağı belirtildi. Alt yapısı tamamen yenilen Bozkurt’ta üst yapı çalışmalarının da Ramazan Bayramına kadar tamamlanması hedefleniyor.

Ayrıca Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından da ilçede bulunan yapı stokunun yüzde 50’si, kamu kurum binalarının ise yüzde 80’i yeniden yapıldı. 649 toplu konutun inşa edildiği Bozkurt’ta ayrıca sanayi sitesi ile birlikte 123 iş yeri yeniden yapıldı. Bunun yanı sıra ilçenin alt yapısının tamamı baştan aşağı yenilendi. 649 konutun 546’sının ikinci etap kuraları çekilirken 123 iş yerinin 87’si ise hak sahiplerine teslim edildi.

“Neredeyse yüzde 80’i yok olmuş bir ilçeyi devletimiz yeni baştan inşaa etti”

11 Ağustos 2021 yılında neredeyse yüzde 80’i yok olmuş bir ilçeyi devletin tüm imkanlarıyla yeni baştan inşaa ettiğini söyleyen Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı, “11 Ağustos 2021 yılında meydana gelen sel afetinde, neredeyse yüzde 80’i yok olmuş bir ilçeyi devletimiz yeni baştan inşaa etti. Öncelikle 500 kilogram yağıştan sonra, DSİ’miz yaklaşık 26 tane terslik bendi ve tarak sistemi ayrıyeten yeni köprüler, dere genişliğini 72 metreye çıkartıp 3,5 metre yüksekliğinde beton duvarlarla deremizi güvence altına aldık. 8 tane terslik bendimiz bitti, geri kalanı da devam ediliyor. Bu aşamada, 4 tane araç geçişi için köprü ve 2 tane de yaya köprümüz ilçe merkezinde ayrıyeten inşa edildi. Tabii Bozkurt’un tamamı zarar görmüştü, yer altında bütün İller Bankasının çalışmalarıyla Bozkurt’un kanalizasyon sistemi, belediyemiz ile beraber tamamlandı. Elektrik sistemleri yer altına alınıp ayrıyeten doğalgazımız ilçemize kavuşturuldu ve bu şekilde tüm altyapı çalışmalarının yüzde 100’ü bitti diyebiliriz” dedi.

Bozkurt’un sel felaketinden sonra yeniden inşaa edildiğini söyleyen Kaymakam Atıcı, “Şimdi Bozkurt’umuza ayrıyeten kaymakamlık binamız, emniyet binamız, 500 kişilik kapalı spor sahamız, sentetik sahamız, halı sahamız, okulumuz, pansiyonumuz ve anaokulumuzun tamamının inşaası bitme aşamasına geldi. Bir okulumuzda da ikinci dönem eğitim öğretim faaliyetine başladık. Sanayi sitemiz tamamen bitti, oradaki dükkanları hak sahiplerine teslim ettik ve esnaflarımız yeni iş yerlerinde çalışmalarını sürdürüyorlar. Neredeyse kamu binalarının yüzde 80’i zarar görmüştü, 3 okulumuz hariç tamamı yenilendi, hastanemizin inşaatı devam ediyor. İnşallah Bozkurt’umuza kamu yatırımlarıyla ve konutlarımızla beraber çok güzel bir yaşam alanı sunduk meydanlarıyla birlikte. Biz, Bozkurt’u tamamen yeni baştan inşaa yaptık, biten bir ilçeyi yeni baştan inşaa ettik. Deprem bölgesindeki kardeşlerimize de şunu söyleyebilirim, devletimiz, biten bir ilçeyi yeni baştan inşaa etme gücüne sahiptir inşallah oraları da inşa edecektir” diye konutu.

Alt yapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte üst yapı çalışmalarına başladıklarını belirten Atıcı, “Bu çalışmalarımız akabinde, yapılması gereken altyapı çalışmalarının da yüzde 100’ü tamamlandığı için biz bir yandan bahçe duvarları yıkılan binaların bahçe duvarları belediyemiz tarafından inşaa ediliyor. Tüm kaldırım ve yollarımız gitmişti, hepsi belediyemiz tarafından inşaa ediliyor. İnşallah Ramazan Bayramı’na kadar bazı bölgelerimizde parke çalışmaları, Karayollarımızın, İl Özel İdaremizin ve Belediyemiz tarafından asfaltlanarak, üst yapı çalışmalarını da bitirme aşamasına gelecek. İnşallah onlarda 1,5 ayda bitecek ve vatandaşımız, tamamen alt ve üst yapısıyla mükemmel Bozkurt’una Karadeniz’in en güzel ilçesine inşallah kavuşacak” şeklinde konuştu.

(Vİ-