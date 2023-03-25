Şeftali bahçelerindeki rengarenk görüntüler görsel şölen oluşturuyor

Aydın’da bahalar aylarının gelmesi ile meyve bahçeleri çiçek açarken, papatyalarla kaplı şeftali bahçelerinde oluşan görsel şölen mest etti.

Büyük Menderes Nehri’nin suladığı bereketli ovalar üzerinde 800 bin 700 hektar alanda kurulu Aydın’ın yüzde 46’sında tarım yapılıyor. Uygun ekolojik özellikler, yeryüzü şekli ve iklim şartlarının bulunduğu Aydın, güçlü bir tarımsal potansiyele sahip. Aydın’da tarımsal yetiştiricilik alanında dört mevsim üretim yapılabilirken bahar aylarının gelmesi ile bahçelerde açan çiçekler dolayısıyla oluşan renk cümbüşü seyrine doyumsuz görüntüler ortaya çıkartıyor. Bölgeden geçenlerin durarak izlediği rengarenk bahçeler drone ile havadan görüntülendi. Pembe çiçek açan şeftali ağaçları ve bahçeyi saran beyaz papatyalar baharın güzelliğini ortaya çıkarttı.