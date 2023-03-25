Muş Ovası kuzular ile şenlendi

Bir milyon 300 bin civarında küçükbaş hayvan varlığı ile Türkiye’nin önemli hayvancılık kentlerinden biri olan Muş’ta karların erimesi ile yeşeren ovalar, keçi, koyun ve kuzular ile şenlendi.

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin önemli merkezlerinden olan Muş’ta, karların erken erimesi besicileri sevindirdi. Karların erimesi ile yeşeren ovada, hayvanlarını otlatmaya başlayan besicilerin yüzü gülüyor. Geçmiş yıllarda 5 ay yerde kalan kar bu sene sadece 2 ay yerde kalırken besicilerde yem ve samandan önemli oranda tasarruf etti. Meraya çıkan kuzuların kardelenlerin arasında otlanması güzel görüntüler oluşturdu. Karların erimesi ile hayvanlarını meraya çıkaran besicilerden Rametullah Güngör, bu kış mevsiminin geçmiş yıllara göre güzel geçtiğini ifade ederek, “Kışımız bitti, artık ilkbahardayız. Bu sene kış mevsimi güzel geçti. Her yıl ortalama 5 ay kış mevsimini yaşıyorduk. Bu yıl sadece 2 ay gibi kısa bir süre kar yerde kaldı. Hayvanlarımızı artık merada otlatıyoruz, yem vermiyoruz. Bu bizim için tasarruf demek. Ramazan ayı içindeyiz. Bu ayda oruç tutuğumuz için biraz zorlanıyoruz ama idare edeceğiz” dedi.