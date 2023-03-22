Leylek ölümlerini azaltmak için elektrik direklerine özel yuvalar taktılar

Binlerce kilometre yol kat ederek Türkiye’ye gelen leyleklerin ölümlerini azaltma ve popülasyonunun sürmesi amacıyla Sinop’ta elektrik direklerine özel yuvalar yerleştirildi.

Sinop’un Saraydüzü ilçesinde bulunan Cuma Ovası’nda elektrik çarpması veya yangınlar nedeniyle telef olan leylekler için Saraydüzü Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi, Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş (YEDAŞ) ve Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Doç. Dr. Öğretim Üyesi Evrim Sönmez tarafından proje yürütülüyor. 2022 yılında başlayan proje ile ilk olarak Cuma Ovası’nda 56 leylek yuvası takip edildi. Bu yuvalarda 130’un üzerinde yavru üredi. Yaşanan ölümler sonucunda ise yaklaşık 100 yavru göç etti. Yavru ölümlerinin elektrik direklerinden ve yaşanan diğer olaylardan kaynakladığını düşünen lise görevlileri ve Doç. Dr. Öğretim Üyesi Evrim Sönmez durumu YEDAŞ ile paylaştı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda elektrik direklerine YEDAŞ ekipleri tarafından leyleklerin tellerden etkilenmeyecekleri şekilde özel platformlar takıldı.

"Bu sene 5 yuvayı risk altından kurtaracağız"

Proje hakkında bilgi veren Saraydüzü Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi Okul Müdürü Orhan Okur, "Geçen yıl projemizde yaklaşık 56 yuvayı takip ettik ve 130 üzerinde yavru üredi. Bu yuvalarda kayıplar gözlemlendi. Gözlemlenen kayıplarla birlikte 100’e yakın yavru göç yolculuğuna başladı. Kayıpların nedenleri araştırıldığında önemli bir kısmının elektrik telleri ve yangınlardan kaynaklandığı tespit edildi. YEDAŞ’ın çevre bilinci ile konuya büyük hassasiyet göstermesi ile proje hızlı bir şekilde ilerledi. YEDAŞ ile ilk aşamada parça parça olmak üzere yapay platform takalım istedik. Bu sene 5 tane ölçüleri belli olan, Türkiye’de patenti alınan şekilde yapay platformlar taktık. Platformlar için seçimlerimizi yaparken bazı detayları göz önüne aldık. Küçük, sağlam ve yangın riski olan yuvalara takmaya özen gösterdik. Yine YEDAŞ ın ekiplerinin öncülüğünde bu sene 5 yuvayı bu şekilde risk altından kurtaracağız" dedi.

"Leylekler halkalanacak"

2022 yılının Haziran ayının sonunda leylekleri halka takıldığı belirten ve bu şekilde büyüyen yavruların takip edildiği ifade eden Müdür Okur, "Bu sene de halka takılma çalışması yine yapılacak. Haziran ayında yavrular büyüdüğünde 5 yıl devam edecek bir projedir. Buradaki gerek leylek popülasyonunun takip edilmesi, gerek çevresel şartların incelenmesi gerekse YEDAŞ’ ın aktif rol almasıyla elektrik tesisatlarında zarar vermeden leylekleri düşünerek böyle bir çalışma yapıyoruz. Dediğimiz gibi proje uzun solukludur. Daha bu projemiz kapsamında, bu sene öğrencilerimize sahada eğitim verecek akademisyenler, halkı bilgilendirecek. Halka seminerler vereceğiz. Bunlarla alakalı halkı bilgilendireceğiz. Yani proje projemiz bu bölgede ilk yapılan bir proje Sinop’tadır" diye konuştu.

"Hem doğayı koruyor hem de müşterilerimizin olası kesintilere maruz kalmasını önlüyoruz"

YEDAŞ Genel Müdürü Yunus Emre Bilgi ise, “Hizmet bölgemizde elektrik enerjisi dağıtırken aynı zamanda da fark oluşturan kurumsal sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiriyoruz. 2022 yılında başladığımız projemizin çalışmalarına hız kesmeden devam ediyoruz. Hizmet bölgemizdeki tüm canlıların yaşam kalitesinin geliştirilmesi ve bu kalitenin sürdürülebilir olması konusunda sorumluluğumuzun farkındayız. Bu proje ile hem doğayı koruyor hem de müşterilerimizin olası kesintilere maruz kalmasını önlüyoruz. Kaliteli ve kesintisiz elektrik hizmeti sunmak için özverili çalışmalar ve gerekli kontrollerimizi yaparak, göç yolları ve leylek yoğunluğunun olduğu bölgelerde yatırım projelerimizi hassasiyetle şekillendirmeye devam edeceğiz. Şirketimiz, Küresel İlkeler Sözleşmesini imzalayarak sorumlu olduğu çevre bilinci ile hareket etmektedir. UN Global Compact’in 10 ilkesinden biri olan çevre; şirketler için sadece insanlar ve gezegenin temel sorumluluklarını korumakla kalmaz, aynı zamanda uzun vadeli başarı için zemin hazırlar. Biz de çevreye duyarlı şirket olarak doğayı ve çevreyi korumaya devam edeceğiz” diye konuştu.