Ilgaz’da kara yakalanan sürücüler yolda kaldı

Kastamonu-Ankara karayolu Ilgaz Dağı geçişinde yoğun kar yağışı nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı.

Kastamonu ve Çankırı sınırında bulunan Kastamonu-Ankara karayolu Ilgaz Dağı geçişinde yoğun kar yağışı, tipi ve sis etkili oluyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye kadar düştüğü Ilgaz Dağı’nda etkili olan tipi ve yoğun kar yağışı, Kastamonu-Ankara yolunda ulaşımı olumsuz etkiliyor. Sisin de etkili olduğu bölgede araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Ilgaz Dağı 15 Temmuz İstiklal Tüneli mevkiinde bazı araçlar yolda mahsur kalırken, bazı araçlar da patinaj yaparak Ilgaz Dağı’nı geçebildi.

Yolda mahsur kalan Görkem Erdem, “Ilgaz Dağı’nda mahsur kaldım. Ne yapacağımı bilemiyorum. Kar lastikleri var ama zincirim yok. Şu anda Ilgaz Dağı’nda kaldım. Kastamonu’nun Küre ilçesinden Bolu’ya gidiyorum” dedi.

Kar yağışının yarına kadar devam etmesi beklenirken, kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı bölgede karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmaları sürüyor.