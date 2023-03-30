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Iğdır’a gelen leylekler yuva için yüksek yerleri seçiyor
İLKBAHAR İLE IĞDIR’A GELEN LEYLEKLER, ŞEHİRDE BULUNAN ELEKTRİK DİREKLERİNE VE SU DEPOLARININ ÜSTLERİNE YUVALARINI YAPIYOR.
Çevre 30.03.2023, 15:24
İlkbahar ile Iğdır’a gelen leylekler, şehirde bulunan elektrik direklerine ve su depolarının üstlerine yuvalarını yapıyor.
Mikroklima iklime sahip olan Iğdır’da bazı leylekler şehri terk etmeyerek dört mevsim şehirde dururken, soğuk havalardan dolayı şehri terk eden leylekler de dönmeye başladı.
Iğdır’ın simgesi haline gelen ve şehrin birçok yerinde heykelleri olan leylekler, elektrik direkleri ve su depolarının üstlerinde eskiden yaptıkları yuvalara tekrar gelerek yerleşmeye başladı. Yaklaşık 9 ay boyunca şehrin farklı yerlerinde beslenecek olan leylekler, sonbahar mevsiminde ise tekrar sıcak bölgelere göç edecek. Bahar mevsimi ile Iğdır’a tekrar gelen ve yuvalarında yer alan leylekler, havadan görüntülendi.