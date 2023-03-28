Havaların ısınmasıyla meyve fidanları da görücüye çıktı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bahar mevsimiyle birlikte meyve fidanları da görücüye çıktı.

İlçenin İhsaniye Camisi arkasında satışa çıkarılan fidanlara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Satışa sunulan fidanlar, cinsi ve çeşidine göre alıcılarını beklerken, fidan tanesi ise 50 ile 60 TL arasında satılıyor. Elma, armut, şeftali, kayısı, erik, cennet hurması, ceviz, badem, üzüm ve çam fidanlarının 30 yıldır satıcılığı yaparak geçimini sağlayan Hidayet Çatuk, her sene düzenli olarak bu işi yaptığını söyledi. Baba mesleğini sürdürdüklerini söyleyen Çatuk, "Yüksekova’ya ilk fidanları benle babam getirdik. Bu işi de severek yapıyoruz. Bu iş aile gelirimizdir ve biz bu işle geçiniyoruz. Fidan çeşitlerimiz bol ve 12 çeşit meyve ağacı yer alıyor. Özellikle köylerde meyve ağaçları iyi yetişiyor. Çeşitlerimiz arasında elma, armut, kaysı, şeftali, erik, kayısı, ceviz, badem, üzüm ve bunlara ek olarak da cennet hurması ve nar bulunuyor. Halkımız da elma ve armuda en çok talep gösteriyor. Ağaçlarımız Malatya’dan geliyor ve hepsi de sertifikalıdır" ifadelerini kullandı.