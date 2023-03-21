Fransa’da mahkemeden yunusları korumak için avlanma yasağı kararı

Fransa’da bir mahkeme, yunusların karaya vurmasını engellemek amacıyla avlanma yasağı getirilmesine karar verdi.

Fransa’da yayınlanan bir rapora göre, kış mevsiminin başlamasından bu yana Atlantik kıyılarında en az 910 yunus karaya vurdu. Pelagis oşinografi gözlemevinin Cuma günü yayınladığı raporda, yalnızca bir hafta içinde 400’den fazla deniz memelisinin karaya vurduğu ve bunun bu kadar kısa zamanda görülen en yüksek sayı olduğu belirtildi.

Fransa’da birçok sivil toplum kuruluşu, hükümetin Atlantik’te yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan türleri korumak için yeterince çaba göstermediğini belirterek resmi şikayette bulundu. Danıştay, resmi şikayetlerin ardından karaya vuran yunusların korunması için hükümete Atlantik’in bazı bölgelerinde avlanmayı yasaklaması talimatı verdi. Avlanmaya yasak bölgelerin oluşturulması için 6 ay süre veren Danıştay, hükümete yunusların avlanma faaliyetleri sırasında yaralanma olaylarını takibini sıkılaştırması talimatında bulundu.

Yunuslar, Şubat ve Mart aylarında genellikle yiyecek bulmak için kıyıya yaklaşıyor. Kıyıya vuran yunusların çoğunluğu tekne motorlarına çarpıp ya da ağlara ve diğer balıkçılık ekipmanlarına takılıp yaralanıyor.