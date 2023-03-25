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Depremde hayatını kaybedenlerin anısına fidan dağıtıldı
Bolu’nun Mudurnu ilçesinde, Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybedenlerin anısına bin adet fidan dağıtıldı.
Çevre 25.03.2023, 13:14
Bolu’nun Mudurnu ilçesinde, Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybedenlerin anısına bin adet fidan dağıtıldı.
Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası çerçevesinde 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşların anısına ücretsiz fidan dağıtımı gerçekleştirildi. Fidan dağıtım etkinliğine, Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü personeli ve vatandaşlar katıldı. Etkinlik çerçevesinde çam, köknar, ceviz ve sedirden fidanların vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.