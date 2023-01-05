Bodrum denize girip güneşlendiler

Bodrum’da yazdan kalma günler yaşanıyor. Hava sıcaklığının 24 dereceyi deniz suyu sıcaklığının 22 görüldüğü Bodrum’da vatandaşlar denize girip güneşlendi. Kumbahçe, Paşatarlası, Bitez, Gümbet sahili vatandaşlarla doldu taştı. Sahilde güneşlenenler, yürüyüş yapanlar ve kafeteryada oturanlar sıcak havanın tadını doyasıya çıkardı. Ocak ayında deniz keyfi yapan vatandaşlar ise denizin sıcak olduğunu ifade etti.