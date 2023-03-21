Bitlis yüzyılın en kurak kış mevsimini yaşadı

BİTLİS (İHA) – Türkiye’nin en çok kar alan illerinin başında gelen Bitlis’te her yıl 10 metreye yakın yağan kar bu sene kış mevsimi boyunca 3 metre yağdı.

Küresel iklim değişikliğinin tüm dünyayı etkisi altına almasıyla birlikte Bitlis de son yüzyılın en kurak kış mevsimini yaşadı. Meteoroloji verilerine göre geçen sene yüksek kesimlere 10 metre kar yağarken, bu sene yağışların geç gelmesiyle birlikte 3 metre 45 santimetre kar düştü. Aralık ayında 2, ocak ayında 84, şubat ayında ise 2 metre 59 santimetre ile kış sezonunu kapatan Bitlis’te şu sıralar etkili olan yağış miktarında da azalma yaşanıyor.

Yağışın azalması, kuraklığın artması ve su kaynaklarındaki seviyesinin düşmesinin bundan sonraki süreçte tarımda önemli problemleri de beraberinde getireceği yetkililer tarafından öngörülüyor.

Kar yağışının az olmasından dolayı bu sene çiftçilerin zor zamanlar geçireceğini söyleyen Samet Çelikelçi adlı vatandaş, “Önceki senelerde ciddi anlamda fazla kar yağışı vardı. Bu sene kış baya geç geldi ve çok az kar gördük. Bu sene çiftçilerimizin zor zamanlar geçireceğini düşünüyorum” dedi.