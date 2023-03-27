Bingöl’de 3 levhanın kesiştiği bölgede gerilimin yükseldiği tespit edildi

Van YYÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hamdi Alkan, Bingöl’de 3 levhanın kesiştiği bölgede gerilimin yükseldiğini tespit ettiklerini belirterek, “Varto civarında gerilmenin yüksek olduğunu net bir şekilde gördük” dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, ‘yüzyılın afeti’ olarak nitelendirildi. Kahramanmaraş başta olmak üzere toplam 11 ili etkileyen depremler, büyük hasar ve can kayıplarına neden oldu. Kahramanmaraş depreminin ardından ülkedeki diğer riskli deprem bölgeleri de gündeme gelmeye başladı. Son günlerde uzmanlar, geçmiş yıllarda 5’ten büyük 50’den fazla deprem üretmiş Bingöl Karlıova üçlü kesişimine odaklandı. Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alkan tarafından yapılan çalışmalarda, bölgedeki riskin diğer bölgelere göre daha yüksek olduğu tespit edildi.

“Varto civarında gerilmenin yüksek olduğunu net bir şekilde gördük”

İHA muhabirine konuşan Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hamdi Alkan, Karlıova üçlü kesişimin, üç farklı levhanın birbiriyle çarpıştığı bir bölge olduğunu belirtti. Bu bölgenin geçmişten günümüze deprem üreten ve bundan sonraki süreçte de deprem üretecek bir bölge olduğunu ifade eden Doç. Dr. Alkan, “Aletsel döneme baktığımız zaman 5’ten büyük 50’den fazla depremin olduğunu biliyoruz. Bu bölgeyle ilgili şu an değerlendirmede olan bir çalışmamız var. Bu bölgede derinliğine göre gerilme haritalarını, hız yapılarını ve sismik riskle ilgili bir parametreyi ortaya çıkarmaya çalıştık. Elde ettiğimiz sonuçlara göre, özellikle Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun Yedisu segmentinde gerilemenin yüksek olduğu, bunun aksine güneydoğuya doğru Varto civarında gerilmenin yüksek olduğunu net bir şekilde gördük. Dolayısıyla bu bölgedeki riskin diğer bölgelere göre daha yüksek olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

“10 kilometre derinliğinde gerilim daha yüksek”

Gerilme değişimi haritalarını incelediklerinde 10 kilometre derinliğinde gerilmenin daha yüksek olduğunu net bir şekilde ortaya çıkardıklarını dile getiren Alkan, “Bölge için deprem istatistiği yaptığımızda, Yedisu civarında bir sismik boşluğun da net bir şekilde bilinir durumdadır. Dolayısıyla bu bölge oldukça aktif bir bölgedir. Şu an odağımız Kahramanmaraş ve civarı, o bölgede birbirini tetikleyen birçok ana şok ve artçı şok oldu. Odağımız Kahramanmaraş’ta ama kulağımız Yedisu civarındadır. Dolayısıyla bundan sonrası için yapılarımızı kontrol ettirmemiz ve doğru zemine, doğru yapıyı inşa etmemiz lazım. Devletle koordineli çalışmamız ve kurallarına uymamız gerekiyor” şeklinde konuştu.