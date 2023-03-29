Balıkesir’de önce yaz , sonra kış

Balıkesir’de 24 saat önce ölçülen hava sıcaklığı 22 dereceyi gösterirken bu gün kent merkezinde hava sıcaklığı 8 dereceye kadar düştü yaşanan hava sıcaklığı ’önce yaz sonra kış’ dedirtti.

Balıkesir’de meteoroloji genel müdürlüğünün Marmara bölgesi için yapmış olduğu düşük sıcaklık uyarısı sonrasında Balıkesir’de 24 saat içinde hava sıcaklıklarında yaklaşık 15 derece fark oluştu. Pazartesi günü 22 derece olarak ölçülen hava sıcaklığı bu gün ise şehir merkezinde 8 derece ölçüldü. 24 saat önce kısa kollu ve yazlık kıyafet ile gezen Balıkesirlilerin aksine bu gün kar montu ve eldiven bere ile gezen vatandaş göründü öte yandan Balıkesir’in Kepsut, Susurluk, Gönen ve Dursunbey’in yüksek rakımlı ilçelerinde ise kar sürprizi yaşandı. Soğuk havanın bugün ve yarında etkisini devam ettirerek bundan sonda hava şartlarının normale döneceği tahmin ediliyor.