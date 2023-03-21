Baharın müjdecisi mavi menekşeler bahçeleri süslemeye başladı

Erzurum’un Oltu ilçesinde, baharın müjdecisi olarak da bilinen mavi menekşeler bahçeleri süslemeye başladı.

Adına şiirler şarkılar yazılan mavi menekşeler, Ormanağzı köyünde bahçeleri süslemeye başladı. Çok belirgin bir kokusu olmasa da akşam saatlerine doğru ferahlatıcı bir koku yayan mavi menekşeler, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Ormanağzı köyü sakinlerinden Ahmet Kurt, "Ormanağzı köyünde mavi ve mor menekşeler açtı. Kızılcık ağaçları, kayısı ağaçları çiçek açmaya başladı. Bunlar çiçek açınca bizler de mutlu oluyoruz. Bundan sonra Ormanağzı köyünde daha soğuklar olmaz, gittikçe havalar ısınır. Her şey daha güzel olur. Ağaçlarımız çiçek açtıkça, bahçelerimiz yeşerdikçe bizler çok daha mutlu oluyoruz" dedi.

Osman Aydın ise, "Mart ayı ile birlikte baharın müjdecisi mavi menekşeler açtı. Bununla birlikte kayısı ve kızılcıklar da çiçek açmaya başladı. Bunların açması ile birlikte burada yaşayanlar bahçelerini bakımını yapıyorlar, harıl harıl çalışma esnasında bu güzel çiçekler arasında çalışmak mutlu ve motive ediyor" diye konuştu.