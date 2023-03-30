Ankara’da bahar mevsiminde kar yağışı

Başkentte öğleden sonra kar yağışı etkili oldu.

Hava şartlarının mevsim normallerinin altında seyretmesi sonrası ilkbahar mevsiminde Ankara’nın birçok noktasında kar yağışı devam ediyor. Öğleden sonra Ankara’nın yüksek kesimlerinde sağanak kar yağışı ve tipi görülürken şehir merkezinde hazırlıksız çıkan vatandaşa zor anlar yaşattırıyor. Kar yağışı çatıları beyaza bürürken ana arter ve sokaklarda sorun oluşturmadı.

Bahar mevsiminde de kar yağışının devam ettiğinin altını çizen direksiyon öğretmeni Suavi Okan, “Kar yağışı birkaç gün daha devam edecek. Zaten sonra bahar geliyor. İnşallah yukarı kesimlere daha çok kar yağıyordur. Ankara’ya her mevsim su gelsin. Araçlarını kaydırmamaları ve kazaya sebebiyet vermemeleri için kış lastiğinin mutlaka takılması lazım” ifadelerini kullandı.