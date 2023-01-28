Anakent İş Merkezi tarih oldu: Yerine otopark ve meydan yapılacak

Samsun’da inşaatı uzun yıllar süren, fiziki yapısı nedeniyle eleştiri alan ve 1999’da açılan Anakent İş Merkezi, 24 yıl sonra yıkılarak tarih oldu.

Bankalar Caddesi ile Kuyumcular Çarşısı arasında bulunan Anakent İş Merkezi, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 1999 yılında tamamlandı. Kullanışlı olmadığı gerekçesiyle eleştirilere maruz kalan dev bina için geçen yıl yıkım kararı alındı. İş merkezinin yıkımına 2022 Ekim ayında başlandı. Hızla yıkılan dev binada son molozlar kaldırılıyor.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in kentteki otopark sayısını artırma hedefi doğrultusunda yıkılan binanın yerine katlı otopark ve meydan yapılacak.

“Samsun’a hem yeni bir otopark hem de yeni bir yaşam alanı kazandırmış olacağız”

Samsun’a hem yeni bir otopark hem de yeni bir yaşam alanı kazandıracaklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Altı 3 katlı 200 araçlık otopark olacak. Üstü kafe ve restoranların olduğu tamamen modern bir meydan olacak. Samsun’a hem yeni bir otopark hem de yeni bir yaşam alanı kazandırmış olacağız" dedi.