Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK) 40. Bakanlar Oturumu Kapanış Programı'na katıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Dünya Bankası verilerine göre, İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkelerin 2023 yılı toplam milli gelirinin 8,6 trilyon dolar olup küresel milli gelirin yaklaşık yüzde 8,1’ine karşılık geldiğini kaydetti. Yılmaz, "Bu oran, 40 yıl önceki yüzde 7,5 seviyesinden yüzde 8,1’e çıkmış olsa da, son on yılda büyük bir değişim göstermemiştir. Diğer taraftan geçtiğimiz 40 yılda İslam İşbirliği Üyesi ülkelerde kişi başına gelir yaklaşık 4 kat artarken, küresel kişi başı milli gelir 5 kat artmıştır. Bu durum, üye ülkelerle dünya arasındaki gelir farkının giderek açıldığına işaret etmektedir" ifadelerini kullandı.



Yılmaz, "2023 itibarıyla İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleri, dünya nüfusunun yaklaşık dörtte birine ve iş gücünün beşte birine sahipken, küresel milli gelirdeki payları yalnızca yüzde 8,1 seviyesindedir" dedi.



"Üye ülkeler arasındaki ticaret hacmi 2023 yılı itibarıyla 951 milyar dolara ulaştı"

Ticaret hacmi açısından bakıldığında, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin 2023 itibarıyla 5 trilyon dolarlık ticaret hacminin dünya ticaretinin yüzde 11’ini oluşturduğunu söyleyen Yılmaz, "Bu oran, İSEDAK'ın kurulduğu yıllarda da benzer seviyedeydi. Üye ülkeler arasındaki ticaret hacmi ise 2023 yılı itibarıyla 951 milyar dolara ulaşarak toplam ticaretlerinin yüzde 19’una denk gelmektedir" diye konuştu.



Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanımız, dün açılış konuşmasında İSEDAK bünyesinde geliştirilen en önemli girişimlerden biri olan Tercihli Ticaret Sistemi’nin önemini vurgulayarak, üye ülkelerin bu sisteme katılımının büyük önem taşıdığını ifade etmiştir."



"Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti’ne inancımızı güçlü bir şekilde vurguluyoruz"

Toplantıda konuşulan konular hakkında bilgi veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Toplantıda, gündemimizdeki ekonomik ve ticari konularla beraber İslam dünyasının durumunu da değerlendirme fırsatımız oldu. Ortadoğu’da normalleşme ve ekonomik işbirliği odaklı politikalarla oluşan olumlu hava, 7 Ekim 2023’te Gazze’de başlayan çatışmalarla gölgelenmiştir. İsrail’in sürdürdüğü saldırgan tutum, hukuk ve vicdan başta olmak üzere her türlü sınırı çoktan aşmıştır. Başından beri her düzeyde aktif bir politika izleyerek, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti’ne inancımızı güçlü bir şekilde vurguluyoruz. Önceliğimiz, acil ve kalıcı bir ateşkesin sağlanmasıdır; bunun için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.



"Türkiye Yüzyılı vizyonu ile önümüzdeki dönemin istikrarın, barışın, şefkatin ve haklının yüzyılı olması için gayretlerimizi sürdüreceğiz"

Gazze’deki çatışmanın daha da büyümesine karşı net bir duruş sergilediklerinin altını çizen Yılmaz, "İsrail’in bölgedeki kışkırtıcı eylemlerinin ağır sonuçlar doğuracağı konusunda uyarılarımızı yineliyoruz. Filistin halkı Gazze’de soykırıma uğramaktadır. İsrail, bütün bölgeyi ateşe atma pahasına Lübnan’a da saldırarak mezalimini daha da ileriye taşımıştır. Coğrafyamızdaki katliamları ve gözyaşlarını bir an önce durdurmayı temenni ediyorum. Rabbim, Gazze, Batı Şeria ve Lübnan’daki mazlumların yardımcısı olsun; bizlere bu imtihanı hakkıyla vermeyi nasip etsin. Türkiye Yüzyılı vizyonu ile önümüzdeki dönemin istikrarın, barışın, şefkatin ve haklının yüzyılı olması için gayretlerimizi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.



Toplantı süresince, 20'ye yakın ülkenin, 8 İİT kuruluşunun yanı sıra çeşitli özel sektör kuruluşlarının da katılımlarıyla 50’e yakın ikili görüşme gerçekleştirildiğini vurgulayan Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı: "Tüm bu görüşmelerin, ülkelerimiz arasında etkili bir işbirliğinin daha da güçlü bir noktaya taşınması için önemli fırsatlar sunduğuna inanıyorum. 2025 İSEDAK Bakanlar Görüş Alışverişi Oturumunun konusu “İİT Üye Ülkeleri için İhracat Stratejilerinin Geliştirilmesi” olarak belirlenmiştir. Küresel pazarda rekabet ve ekonomik kalkınmamız için etkili ihracat stratejileri oluşturmak, sürdürülebilir büyüme hedeflerimize ulaşmada kritiktir."