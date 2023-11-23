Siirt'in Şirvan ilçesi Maden köyünde Cengiz Holding'e bağlı Etibakır arama şirketinde ait bakır madeni ocağında meydana gelen göçükte 2 mühendis, 1 işçi hayatını kaybederken, olay sonrasında başlatılan soruşturmada 3 kişi gözaltına alındı.



Şirvan ilçesi Maden köyünde bulunan Etibakır arama şirketine ait bakır madeninde göçük meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Enkaz altından çıkartılan 3 kişi, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Zekai Can Calık, Emre Gökduman ve Orhan Gültekin hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, yaptığı açıklamada, Etibakır arama şirketine ait bakır madeninde saat 01.25 sularında göçüğün meydana geldiğini ve göçükte 3 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.



3 kişi gözaltına alındı

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca maden ocağında meydana gelen göçüğe ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde Y.K., A.T. ve D.A. adlı şahıslar gözaltına alındı.



