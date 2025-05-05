Bu güncellemeler, Çelebi Havacılık'ın havacılık sektörünün dinamik talepleriyle uyumlu kalmasını sağlarken, köklü mirasını da modern bir yaklaşımla geleceğe taşıyor.

65 yılı aşkın tecrübesiyle 3 kıtada, 6 ülkede ve dünya genelinde 70 istasyonda faaliyet gösteren Çelebi Havacılık, alanında uzman isimlerden biri olan marka danışmanı Serdar Benli ile iş birliği içinde kurumsal kimlik yenilemesini geliştirdi. Yenilikler, Çelebi Havacılık’ın marka değerini yükseltmek ve dünya çapında bilinirliğini güçlendirmek amacıyla önemli güncellemeler sunuyor.

Yenilenmiş kimlikte dikkat çeken başlıca yenilikler

Zamansız ve Sade Bir Görünüm: Çelebi Havacılık’ın ve Çelebi Platinum’un ikonik kanat amblemi korunurken, logolar gölgelendirme ve 3D efektlerden arındırıldı. Bu sadeleştirme ile daha temiz, zamansız ve modern bir estetik elde edildi.

Çağdaş Tipografi: Yeni, daha okunabilir bir yazı tipi ile profesyonellik ve modernlik vurgulandı.

Cesur Renk Geçişi: Çelebi Havacılık’ın otoritesini ve güvenilirliğini pekiştiren koyu lacivert tonlarına geçiş yapıldı.

Bu yenilikler, Çelebi Havacılık’ın sektördeki gelişmelere uyum sağlama ve köklü değerlerini sürdürme kararlılığını görsel olarak yansıtıyor. Modernliği ve geleneği harmanlayarak, şirketi geleceğin havacılık dünyasında karşılama adına güçlü bir marka kimliğiyle konumlandırıyor.

Kurumsal kimlik yenileme süreci, yalnızca görsel bir dönüşüm değil; aynı zamanda Çelebi Havacılık’ın stratejik önceliklerini, sürdürülebilirliğe olan bağlılığını ve çalışanlarına, iş ortaklarına ve müşterilerine sunduğu deneyimi ileriye taşıma vizyonunu da temsil ediyor.

Sürdürülebilirlik Logosu ile Yeni Bir Dönem

Bu vizyonun güçlü bir yansıması olarak, Çelebi Havacılık’ın sürdürülebilirlik yaklaşımını simgeleyen özel bir logo da ilk kez tanıtıldı. Sürdürülebilirlik logosu, markanın doğayla uyum içinde evrilen bir geleceğe olan taahhüdünü ifade ediyor. Çelebi Havacılık’ın köklü tarihini yansıtan ikonik kanat formu, doğadan ilham alan yumuşak ve organik çizgilerle yeniden yorumlandı. Yaprak formuna benzeyen şekiller, çevresel dengeyi ve yaşamın döngüselliğini vurgularken; içinden geçen ok sembolü, ileriye dönük bakışı, kararlılığı ve sürekli büyümeyi simgeliyor.

Logonun genel silueti, sürdürülebilir dönüşüm temasını zarif bir şekilde yansıtarak, Çelebi Havacılık’ın bu alandaki uzun vadeli vizyonunu ve kararlılığını simgeliyor. Altında yer alan “Moving Sustainably” ifadesi ise yalnızca Çelebi Havacılık’ın faaliyet alanına bir gönderme yapmakla kalmayıp; her adımın sorumluluk, ilerleme ve çevresel farkındalık ilkeleriyle atıldığını vurguluyor.

Bu özel logonun yaratım sürecinde, tasarım ve iletişim alanında yaratıcı işleriyle tanınan Artı Stüdyo ile iş birliği yapıldı. Aksel Ceylan liderliğindeki ekip, Çelebi’nin sürdürülebilirlik vizyonunu ve marka mirasını estetik ve anlamlı bir dille yansıtan bu özgün formu tasarladı. Logonun her detayı, dönüşüm, denge ve ilerleme kavramlarını görsel olarak ifade etmek üzere titizlikle kurgulandı.

Çelebi Platinum ve Çelebi Havacılık Akademisi Markalarıyla Bütünlükçü Bir Kimlik

Aynı şekilde, kişiye özel seyahat deneyimleri sunan premium yolcu hizmetleri markası Çelebi Platinum’un logosu da yeni kurumsal kimlik anlayışıyla uyumlu olacak şekilde güncellendi. Bu ince dokunuşlar, Platinum markasının ayrıcalıklı ve seçkin hizmet anlayışını korurken, ana markayla olan görsel bütünlüğü de güçlendiriyor.

Çelebi Havacılık, ana markasına bağlı alt markaları için de kurumsal kimlik kılavuzlarını da günümüz ihtiyaçlarına göre yenileyerek modernleştirdi. Mevcut yapının kapsamı genişletilirken, sürdürülebilirlik logosunun yanı sıra eğitim faaliyetlerini temsil eden Çelebi Havacılık Akademisi için de özel bir logo ve kurumsal kimlik kurgusu hazırlandı. Tüm bu çalışmalar, Çelebi Havacılık’ın yalnızca bugününü değil, gelecekteki büyümesini ve dönüşümünü de sahiplendiğini gösteriyor.

Çelebi Havacılık Grup CEO’su Dave Dorner bu yenilikle ilgili olarak, “Yeni kurumsal kimliğimiz, Çelebi Havacılık’ın geçmişine duyduğu saygıyla geleceğe olan kararlılığını bir araya getiriyor. Sadece görsel bir yenilenme değil; bizi biz yapan değerlerin, kültürümüzün ve uzun vadeli hedeflerimizin bir yansıması. Bu dönüşüm, aynı zamanda markamızın modern tasarım dünyasıyla daha güçlü bir uyum içinde olmasını sağlayarak çalışanlarımızdan müşterilerimize kadar herkes için daha anlamlı ve çağdaş bir marka deneyimi sunmamıza yardımcı olacak.” dedi.

Çelebi Havacılık, yenilenen kurumsal kimliğiyle birlikte, sektördeki liderliğini güçlendirmeye ve sürdürülebilir, bütüncül bir gelecek inşa etmeye kararlı bir şekilde ilerliyor.