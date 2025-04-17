İpek Yolu’nun yeniden gündeme gelmesi, Avrupa, Türkiye ve Avrasya ekseninde hizmet veren Türk lojistik şirketlerinin yatırımlarını hızlandırmasını sağladı. Türkiye, Avrupa, Balkan ve BDT ülkeleri arasındaki taşımaları ve transit depolama hizmetleriyle öne çıkan CDA Lojistik, müşterilerine özel çözümlerle Orta Koridor’u aktif olarak kullanıyor.

CDA Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Cem Sular, Türkiye’nin lojistik ve taşımacılık sektörünün, 100 milyar dolarlık pazar büyüklüğü ile dünyada 11. sırada yer aldığını hatırlatarak, sektörün, yeniden şekillenen küresel ticaret dinamiklerine hızla uyum sağlayacak bir potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Türkiye’nin konumu transit talebi artırıyor

Kara yolu, intermodal, deniz yolu, hava yolu, ekspres taşımacılık, proje taşımacılığı, transit depolama ve gümrükleme hizmetleriyle geniş bir yelpazede faaliyet gösterdiklerini ifade eden Sular, “Türkiye’nin eşsiz konumu, transit taşımacılık ve depolama talebini artırıyor. CDA Lojistik olarak bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendiriyor ve müşterilerimize özel çözümler sunuyoruz. Taşımalarımızın yanı sıra transit yüklere yönelik depolama hizmetlerimizle de Türkiye’nin, küresel lojistiğin önemli bir merkezi olma vizyonuna katkı sağlıyoruz.” diye konuştu.

“Ticari bağları güçlendirmek için çalışıyoruz”

Sular, İpek Yolu’nu yeniden canlandırmaya yönelik projelerin, küresel ticaretin önemli bir gündemi haline geldiğini anımsattı. Türkiye’nin ise Avrupa ve Asya ekseninde bu tarihi ticaret yolunun yeniden şekillenmesinde kilit bir rol oynadığını vurgulayan Sular, “Sunduğumuz taşımacılık ve depolama hizmetleriyle bu sürece destek vererek Türkiye, Avrupa ve BDT ülkeleri arasındaki ticari bağları güçlendirmek için çalışıyoruz.” dedi.

Aylık 2 bin transit yükün depolama operasyonunu yönetiyor

Aylık 2 bin transit yükün antrepo operasyonunu gerçekleştirdiklerini belirten Sular, “Bunlar Türkiye üzerinden taşınan transit yükler. Bu yüklerin antrepoya alımı için verilen beyanname, antrepodan çıkacağı ülkeye göre verilen beyanname, yükleme, boşaltma ve taşıma organizasyonu gibi işlemlerin tamamı, ekiplerimiz tarafından yapılıyor. Bu operasyon sayısını yüzde 50 oranında artırmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor.” bilgilerini paylaştı.

Şirket olarak, 100’den fazla özmal araç ve 600’e yakın ekipman filosu ile hizmet verdiklerinin altını çizen Sular, modern teknolojilere yaptıkları yatırımlarla operasyonlarını optimize ederek, müşterilerine hızlı ve güvenilir çözümler sunduklarını da sözlerine ekledi.