Olayın Ardında Ailevi Zorluklar: Anne-Baba Ayrılığı

Maçta, Çayırova Gümüşspor'un oyuncusu E.Ç., orta hakem Ersin Demiröz'ün kırmızı kartla oyundan ihraç etmesinin ardından soyunma odasına saklanarak hakeme bıçaklı saldırıda bulundu. Neyse ki, velilerin müdahalesiyle olay daha büyük bir felakete yol açmadan sonlandırıldı. Olayın ardından hakem hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili genç sporcuyu gözaltına aldı.

Genç sporcunun, anne ve babasının yakın zamanda ayrıldığı ve psikolojik zorluklar yaşadığı bildirildi. Polis, sporcunun velilerine haber verilmesini isteyince, ailenin boşanmış olduğu ve sporcunun bu süreçten ciddi şekilde etkilendiği anlaşıldı.

Çayırova Gümüşspor Kulübü: "Sporun Centilmenlik Ruhuna Aykırı"

Çayırova Gümüşspor kulüp yönetimi, yaşanan üzücü olayın ardından U-17 takımını ligden çekme kararı aldıklarını açıkladı. Kulüp, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Çayırova Gümüşspor Kulübü olarak, 09.02.2025 tarihinde yaşanan ve asla tasvip etmediğimiz bu üzücü olay sebebiyle büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Hakemlerimizin yanında olarak bu durumu kınıyoruz. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, U-17 takımımızın ligin geri kalan maçlarına devam edemeyeceği kanaatine vardık. Kulüp olarak, futbolun dostluk, kardeşlik ve saygı çerçevesinde oynanması gerektiğine inancımızı bir kez daha vurgulamak isteriz. Yaşanan olaylardan dolayı derin üzüntü duyuyor, hakemimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Başkan Çelik: "Bu Olayla İlk Kez Karşılaşıyoruz"

Çayırova Gümüşspor Kulüp Başkanı Adem Çelik, olayın ardından büyük üzüntü yaşadıklarını ve kulüp olarak ligden çekilme kararı aldıklarını belirtti. Çelik, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Bölgemizde sevilen, saygı duyulan bir kulübüz. 400’ün üzerinde sporcumuz var ve ilk kez böyle bir durumla karşılaşıyoruz. Sporcumuzun maçın ikinci yarısında herhangi bir taşkınlık yapmadığı halde, soyunma odasında hakeme yönelik saldırısını gerçekleştirdi. Hakemimize geçmiş olsun, ciddi bir durum olmadı. Bu olay bizler için çok acı verici ve üzücü" dedi.

Çelik: "Çocuk Henüz 16 Yaşında, Dışlamak Doğru Olmaz"

Başkan Adem Çelik, genç sporcunun anne-baba ayrılığı nedeniyle psikolojik sorunlar yaşadığını öğrendiklerinde büyük bir şok yaşadıklarını belirtti. Çelik, "Bu sporcumuzu 3 yıldır tanıyoruz. Genellikle saygılı ve sessiz bir çocuktu. Ancak ailevi zorlukları nedeniyle psikolojik olarak zor bir dönemden geçtiği sonradan ortaya çıktı. Bu çok acı verici bir durum. Bundan sonra daha dikkatli olacağız ve gerekirse profesyonel destek alacağız. Ama unutmayalım ki, 16 yaşındaki bir çocuğu da kazanmak gerekir, dışlamak doğru olmaz" ifadelerini kullandı.