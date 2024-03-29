Madeni yağ pazarının lider markalarından Castrol, 125’inci yılında yenilenen marka kimliği ve ‘Onward, Upward, Forward’ vizyonu doğrultusunda belirlediği odak alanlarda güçlü bir şekilde yer almaya devam ediyor. Bu doğrultuda 20-23 Mart tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen ve uzun bir aradan sonra tekrar katıldıkları Motobike İstanbul 2024’teki standında yenilenen marka kimliğini ziyaretçilerle paylaşırken kurduğu deneyim alanıyla da ürünlerini motosiklet severlerin beğenisine sundu.

Castrol META (Orta Doğru, Türkiye ve Afrika) Pazarlama Direktörü Onur Dede, yeni stratejilerini belirlerken önceliği tüketicilerin değişen ihtiyaçlarını anlamaya verdiklerini belirterek “Tüketicilerimizin ilerlemesini hızlandırmaya ve değişen dünyada karşılaşacakları sorunların üstesinden gelmeye yardımcı olmaya devam ediyoruz. PET-DER raporlarının da gösterdiği gibi motosiklette pazar liderliğimizi sürdürüyoruz. Yeni stratejimiz doğrultusunda, odaklandığımız tüm alanlarda, ana madeni yağ işimizi büyütmek için çok daha etkin bir şekilde yer alacağız. Motobike İstanbul 2024 de bizim için bu yüzden çok önemliydi ve gördüğümüz ilgiden çok memnun kaldık” dedi.

Standı ziyaret edenlerden bir kişi KTM 125 DUKE kazandı

Farklı deneyim alanlarından oluşan stantta bulunan MotoGP sürücülerinin antrenman yaptığı simülatör ile reflekslerini ölçmek ve kuvvetlendirmek için kullanılan refleks duvarı da motosiklet severlerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Standı ziyaret ederek etkinliklere katılım sağlayarak kişisel bilgileri ile kaydolanlar arasında Milli Piyango İdaresi’nin verdiği izinle 27 Mart günü gerçekleştirilen çekilişle de bir kişi KTM 125 Duke Siyah 2024 model motosiklet kazandı.

POWER1 ile tüm motosikletlerde olağanüstü performans

Motobike İstanbul 2024’teki Castrol standında ayrıca dünyanın bir numaralı motosiklet motor yağı olan POWER1 da ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Hem Tam Sentetik beşi bir arada hem de Sentetik Teknolojili üçü bir arada formülleriyle, tüm motosikletler için olağanüstü performans ve koruma sağlayan POWER1, gücün sürekliliğini sağlayan teknolojisi

ile en üstün sürüş keyfini yaşamak isteyen motosiklet sürücüleri için tasarlandı. Power Release Technology™ ile güçlendirilmiş Castrol POWER1 4T 10W, sürtünmeyi azaltarak motosiklet sürücülerine gaza dokundukları andan itibaren daha hızlı ve mükemmel ivmelenme sunmasıyla da rakiplerinden ayrışıyor.