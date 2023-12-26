Cuma ve cumartesi günü art arda gelen şehit haberleri ile Türkiye yasa boğuldu. Irak'ın kuzeyindeki Pençe - Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 12 askerimiz şehit oldu.

TÜRKİYE SİYANİST İSRAİL'E VE PKK'YA KARŞI MEYDANLARA İNDİ

Çok sayıda sivil toplum kuruluşu, Pençe Kilit Harekat bölgesinde şehit olan 12 askerimiz ve Siyonist İsrail'in soykırım yaptığı Gazze için İstanbul ve Ankara başta olmak üzere pek çok ilde yürüyüşler düzenledi. Yürüyüşe katılan on binler, PKK terörünü ve İsrail'in saldırılarını lanetledi. Söz konusu eylemlerde; Refah Sınır Kapısı’nın açılması için Mısır'a çağrı yapılarak, ABD’nin hem İsrail’i hem PKK’yı donatmasına atıfta bulunularak Türkiye’nin toprak bütünlüğüne ve birliğine dair sloganlar atıldı.

ALTAYLI AÇIKÇA HAKARET ETTİ: ŞEREFSİZLER

Başkent ve mega kentte sokaklar, ‘Kahrolsun PKK kahrolsun İsrail’, ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganları ile inlerken, Fatih Altaylı YouTube kanalından yaptığı yayında Gazze için düzenlenen yürüyüşte yer alan vatandaşların, hafta sonu hayatını kaybeden 12 şehide üzülmediklerini ve askerler için yürümediklerini ileri sürerek hakaret etti.

Gazeteci Can Ataklı'dan şehit babasına skandal sözler

Gazeteci Can Ataklı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 22 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın babası Mehmet Aslan'a, "Kimsin lan kimsin? Şehit babası olunca canının istediğini söylemeye hakkın mı var?" dedi. Can Ataklı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın babası Mehmet Aslan'ın, oğlunun cenaze töreninde söylediği sözlere Gazeteci Can Ataklı'dan skandal bir çıkış geldi. Ataklı, YouTube yayınındaki konuşmasında şehit babasına "Kimsin lan kimsin? Şehit babası olunca canının istediğini söylemeye hakkın mı var?" dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ataklı hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı.

On binlerce şehit yakını Fatih Altaylı'ya yaptığı hakaretler için dava açmaya hazırlanıyor.