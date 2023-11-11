Çalışmayan emeklilere tek seferlik verilecek olan 5 bin liralık ikramiye ödemesinin tarihleri belli oldu.

Edinilen bilgiye göre, gelir veya aylık alan çalışmayan emeklilere verilecek olan 5 bin liralık tek seferlik ikramiye, 11 Kasım’da ödenmeye başlanacak. Bu tutarın aylıktaki hisseye göre dul ve yetimlere ödemesi de yine aynı tarihte gerçekleşecek.

SSK emeklilerinden aylık ödeme günü 17, 18, 19 olanlara 11 Kasım'da; 20, 21, 22 olanlara 12 Kasım'da; 23, 24, 25, 26 olanlara 13 Kasım’da ödeme yapılacak. Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine ise ikramiye ödemesi 14 Kasım'da yapılacak.

CHP'DEN ANAYASA MAHHKEMESİNE BAŞVURU

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da sadece çalışmayan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesini düzenleyen maddenin Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurduklarını açıkladı.

AYM önünde açıklama yapan Günaydın, şunları söyledi:

“Türkiye, bir yargı krizi, hatta derinleşen bir devlet krizi yaşıyor. Ama bir taraftan da milyonlarca yurttaşımız için yaşam, olanca sıradanlığı ile akıp gidiyor. TÜİK’in 2023 yılı Eylül ayında açıkladığı verilere göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 13 bin TL’dir. Yoksulluk sınırı ise 43 bin 400 TL’dir. Yine bekar bir bireyin yaşamını sürdürebilmesi için aylık giderinin en az 17 bin TL olması gerektiğini TÜİK istatistikleri ortaya koymaktadır. Buna karşılık Türkiye’de 16 milyon emeklinin yarısından fazlası 7 bin 500 TL aylığa mahkûm edilmiş durumdadır.

Bu bir skandal iken bütçe yetersizliği nedeniyle emekliye para verilemediği iddia edilirken, diğer taraftan sarayın saltanatı bütün hızıyla sürürken ve yalnızca kur korumalı mevduata 600 milyar TL gömülmüşken; emeklileri bu açlık sınırının altında yaşama mahkum etmenin açıkça zulüm olduğu görülmektedir. Bu yetmiyormuş gibi Cumhuriyet’in 100. yılı nedeniyle emeklilere verileceği söylenilen 5 bin TL’lik bence maalesef çok yetersiz ikramiye çalışan emeklilerden esirgenmiştir. AKP mantığına göre bir insan 65 ya da 70 yaşına gelmişse emekli maaşı ile geçinemiyor ise örneğin çiftçilik ya da kargo taşımacılığı yapıyor ise bu insan 5 bin TL ikramiye almayı hak etmemektedir.