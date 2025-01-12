Yeni Asgari Ücreti Düşük Buldu

2025 yılında asgari ücretin %30 artışla net 22.104 TL olarak belirlenmesine tepki gösteren Bedri Usta, yeni ücreti düşük bulduğunu ifade etmişti. Bu durumun ardından düzenlediği toplantıda, çalışanlarının emeğine verdiği değeri bir kez daha ortaya koydu.

"Her Ay 1 Milyon Kazanmak Zorunda Değiliz"

Toplantıda patronlara seslenen Bedri Usta, şu ifadeleri kullandı:

“Bütün personelin maaş taleplerini, ne yazdılarsa olduğu gibi kabul ettim. Patronlara sesleniyorum: Her ay neden 1 milyon kazanalım? 500 kazanalım, 300 kazanalım, hatta 100 de olur, 200 de olur. Mutlaka işçilerle de paylaşın çünkü geçim çok zor."

Bedri Usta, çalışanlarıyla kazancını paylaşmanın önemini vurgulayarak, "Personel olmadan hiç kimse bir şey yapamaz. Paylaştıkça Allah veriyor, paylaşmazsan kimse sana bir şey vermiyor" dedi.

Sosyal Medyada Büyük Beğeni Topladı

Bedri Usta'nın bu örnek davranışı sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Pek çok kullanıcı, "İş dünyasına örnek olacak bir hareket" ve "Çalışanına değer veren gerçek bir lider" gibi yorumlarla desteklerini dile getirdi.

Bedri Usta’dan Patronlara Mesaj

Toplantı sırasında duygusal anlar yaşayan Bedri Usta, işverenlerin çalışanlarının emeklerini görmezden gelmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Biz hepimiz iş arkadaşıyız, paylaştıkça kazancımız bereketlenir" dedi.

Sosyal Adaletin Güçlenmesi İçin Önemli Bir Adım

Bedri Usta’nın çalışanlarına yönelik bu yaklaşımı, iş dünyasında sosyal adaletin güçlenmesi adına önemli bir örnek teşkil ediyor. Çalışanlarına verdiği değerle hem iş yerinde motivasyonu artırmayı hem de toplumda duyarlılık yaratmayı başardı.

Bedri Usta’nın bu davranışı, işverenlerin çalışanlarıyla kazançlarını paylaşmasının sadece bir sorumluluk değil, aynı zamanda insani bir gereklilik olduğunu hatırlattı.