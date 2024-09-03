Türkiye’nin mavi yaka ve ara kademede önde gelen istihdam platformu Eleman.net, 2 bin 452 kişiyle gerçekleştirdiği anket sonucunda çalışanların görev tanımları dışında karşılaştığı işlerle ilgili verileri ortaya koydu. Eleman.net’in “İş yerinde görev tanımınız dışında iş yapıyor musunuz?” sorusunu çalışanların yüzde 50’si “Evet” olarak cevapladı. Aynı soruya çalışanların yüzde 29’u “Bazen”, yüzde 20’si ise “Hayır” yanıtını verdi. Görev dışında işlerle meşguliyet oranı kadınlarda yüzde 54, erkekler de yüzde 46 oldu.

Büyük çoğunluk her gün görev dışı işle karşılaşıyor

Anketin “Görev tanımınız dışındaki işleri ne sıklıkla yapıyorsunuz” sorusunu katılımcıların yüzde 37’si “Hemen hemen her gün”, yüzde 25’i ise “Haftada birkaç kez” diye cevapladı. Aynı soruda “Ayda birkaç kez” yanıtının oranı yüzde 11, “Çok nadiren” yanıtının oranı ise yüzde 27 oldu.

Kadınlara daha fazla temizlik işi veriliyor

Anket sonuçlarına göre, mevcut görevi dışında çalışanların yüzde 51’i başka bir departmana destek sağlama işini yapıyor. Bunun dışında çalışanların en çok yaptığı görev dışı işlerde yüzde 20 oranında temizlik ve düzenleme işleri, yüzde 15 oranında dosya ve evrak işleri ve yüzde 14 oranında idari işler yer alıyor.

Erkeklerin yüzde 59'u başka bir departmana destek sağladıklarını ifade ederken, kadınların yüzde 43'ü bu durumla karşılaştığını belirtiyor. Kadın çalışanlar arasında temizlik ve düzenleme işleri yapma oranı yüzde 27 olurken erkeklerde yüzde 13 oranında gerçekleşiyor.

Katılımcıların yüzde 28’si olumsuz etkilendiğini belirtiyor

Anket sonuçları, görev tanımları dışındaki işlerin çalışanlar üzerindeki etkilerini de ortaya koyuyor. Çalışanların yüzde 28’i iş yükünün artması ve stres seviyesinin yükselmesi gibi olumsuz etkiler yaşadığını belirtirken, yüzde 27'si bu durumun yeni şeyler öğrenme ve farklı deneyimler kazanma fırsatı sunduğunu ifade ediyor. Katılımcıların yüzde 7'si motivasyonlarının olumsuz etkilendiğini bildirirken, yüzde 10'luk bir kesim bu durumun kendileri üzerinde hiçbir etkisi olmadığını belirtiyor.

Çalışanların yüzde 45’i görev dışı iş yapmaktan memnun

Çalışanlara görev tanımları dışında iş yapmaktan memnun olup olmadıkları sorulduğunda, yüzde 45’i bu durumun kendilerine farklı bir deneyim sunduğunu ve memnun olduklarını belirtiyor. Ancak yüzde 38'lik bir kesim, bu durumun asıl işlerine odaklanmalarını zorlaştırdığını ifade ediyor. Yüzde 17’lik bir kesim ise kararsız olduğunu belirtiyor.

Cinsiyet dağılımına göre bakıldığında, erkek çalışanların yüzde 47'si görev tanımları dışında iş yapmaktan memnun olduğunu, yüzde 38'i ise bu durumun asıl işlerine odaklanmalarını zorlaştırdığını ifade ediyor. Yüzde 15'i ise kararsız olduğunu belirtiyor. Kadın çalışanların ise yüzde 42'si ek görev yapma durumunu olumlu karşılarken, yüzde 39'u asıl işlerine odaklanmada zorluk yaşadığını belirtiyor. Kadınların da yüzde 19'u kararsız olduğunu ifade ediyor.

“Firmalar çok yönlü çalışan edinmeyi tercih ediyor”

Anket sonuçlarını değerlendiren Eleman.net CEO’su Levent Dicle, “Yüzde 50 gibi yüksek oranda çıkan görev tanımı dışında farklı işler yapma sonucu, firmaların çalışan tercihini de ortaya koyuyor. Artık firmalar farklı sorumlulukları bir arada yürüten, alanı dışındaki işlere de katkı sunan çalışanlar edinmeyi amaçlıyor. Dijitalleşmenin de bir getirisi olarak birçok iş günümüzde daha kısa sürelerde tamamlanabiliyor. Bu sebeple kalan sürede çalışanlardan firmanın diğer ihtiyaçlarına da cevap vermesi bekleniyor. İstihdam tercihlerinde de çok yönlülük, şirketin farklı ihtiyaçlarına çözüm sunma, aynı anda birkaç işi sürdürme gibi özellikler öne çıkıyor.”