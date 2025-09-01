Yaklaşık yarım asırlık geçmişe sahip, global tedarik zincirinin bir parçası olan Çağdaş Cam, Manisa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tesisinde hayata geçireceği yeni yatırımla teknolojik dönüşümünü bir adım öteye taşıyor. Endüstri 4.0 uyumlu ve yapay zekâ destekli yeni üretim bandı tam otomasyonla çalışacak. Yeni üretim bandıyla dünya standartlarında ve “el değmeden” üretim yapılacak.

“Yerli üretimi güçlendireceğiz”

Manisa OSB, Aydın Kuyucak ve Nazilli OSB’de yer alan tesislerinde işlediği camları, dört kıtadaki ulusal ve uluslararası müşterileriyle buluşturan Çağdaş Cam CEO'su Serdar Raşit Pirinç, bu yatırımlarıyla birlikte yerli üretimi güçlendireceklerini dile getirdi. Pirinç, “Türkiye’de bugüne kadar üretilmeyen, teknik nitelik açısından katma değeri yüksek bir ürünün de yerli üretimini başlatacağız. Çalışmalarımıza 2025 yılının Ekim ayında başlayacağız ve tesisimizin 2026 yılının dördüncü çeyreğinde devreye girmesini öngörüyoruz. Bu yatırımın, şirketimize yıllık 22 milyon doların üzerinde ilave ciro kazandırmasını bekliyoruz. Bunun yaklaşık yüzde 40’ının ihracattan gelmesini hedefliyoruz” dedi.

“Ürünlerimiz küresel pazarda yüksek talep görecek”

Teknik tasarım itibarıyla yeni hattın, mevcut cam işleme maliyetlerini önemli ölçüde düşüreceğini belirten Pirinç şöyle devam etti:

“Ayrıca dünya çapında rekabetçi maliyet yapımıza katkı sağlayacak. Üreteceğimiz ürünler ise küresel pazarda yüksek talep görecek nitelikte olacak. Yarım asra yaklaşan sektör deneyimimiz ve güçlü finansal yapımız sayesinde, bu yatırım ile Çağdaş Cam’ın dinamik, çevik ve müşteri odaklı yapısını daha da güçlendireceğiz. Aynı zamanda sürdürülebilir büyüme stratejilerimize hizmet eden çok önemli bir adım. Yatırımımız ile ilgili diğer detayları devreye alındığında paylaşacağız.”

“Ülkemize ve cam sanayisine güvenin en somut ifadesi”

Global ekonomik daralmalara ve yüksek faiz ortamına rağmen yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. 2025 yılında Manisa OSB’de başlattığımız 30.000 m²’lik ikinci fabrika inşaatımız ve Kuyucak ile Manisa 1 yerleşkelerindeki kapasite artışlarımız bunun en somut göstergesi. Şimdi ise yeni bir yatırım kararını daha hayata geçiriyoruz. Bu adım, ülkemize ve cam sanayisine duyduğumuz güvenin en güçlü ifadesidir.”