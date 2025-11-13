Milli Savunma Bakanlığı, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağı sonrası envanterdeki diğer C-130 uçaklarının uçuşlarının tedbiren durdurulduğunu açıkladı. Uçağın Karabağ zaferinin beşinci yıl dönümü kutlamaları için Azerbaycan’da bulunan birliği taşıdığı ve Türkiye’ye dönmek üzere havalandıktan kısa süre sonra Signagi bölgesinde düşmesi sonucu 20 askerimiz şehit oldu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, şehit askerlerin naaşlarının bugün Türkiye’ye getirileceği belirtildi. Olayla ilgili detaylı kaza kırım incelemesi yürütüldüğü ve uçağın düşüş nedeni hakkında henüz kesin bir bulguya ulaşılamadığı kaydedildi.

Bakanlıktan öne çıkan açıklamalar:

Uçakta mühimmat var mıydı? Uçakta yalnızca personel ve uçak bakım malzemesi bulunuyordu; mühimmat taşınmıyordu.

Uçağın düşüş nedeni: Olayın kesin sebebi, devam eden kaza kırım incelemesinin ardından açıklanacak.

Radar kayıtları: Uçağın düşüşü sırasında bölgede görülen helikopter Gürcistan’a ait ve kaza sonrası bölgeye gönderilmişti.

Uçağın geçmişi: Bahse konu uçak, 2012 yılında Suudi Arabistan’dan satın alınmış ve 2014 yılında Türk envanterine dahil edilmişti. 2022’den itibaren modernizasyonu tamamlanarak kullanıma verildi.

Bakım durumu: Uçaklar düzenli bakımlardan geçiyor. Düşen uçağın son bakımı 11 Eylül-12 Ekim 2025 tarihlerinde yapıldı.

Karakutu incelemesi: Uçağın FDR ve CVDR cihazları Ankara’ya getirilerek detaylı incelemeye alındı.

Diğer C-130 uçakları: 12 Kasım 2025 itibarıyla uçuşlar tedbiren durduruldu. Teknik kontroller tamamlanan uçakların uçuşları tekrar başlayacak.

Şehitlerimizin Türkiye’ye getirilmesi:

Uçakta bulunan 20 kahraman askerimizin naaşları bugün Türkiye’ye getirilecek. Naaşlar, yapılacak resmi törenin ardından defin yerlerine uğurlanacak.

Milli Savunma Bakanlığı, olayın ardından Gürcistan ve Azerbaycan makamlarının enkaz arama ve kurtarma çalışmalarında hızlı reaksiyon göstererek tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirtti. Bakanlık, hayatını kaybeden askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile milletimize başsağlığı diledi.