Türkiye Buz Pateni Federasyonu faaliyet programı içerisinde yer alan 'Short Track' branşı, 2011 yılında Türkiye'de yapılan Dünya Üniversiteler Kış Oyunları’yla bir ivme kazandı. Aradan geçen 12 yılda bu branşta Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılacak seviyede bir çok sporcu yetişirken, Türkiye’nin Short Track'ta olimpik milli takım kadrosu 3’ten 6’ya ve THOM kadrosu 11’den 30’a çıktı. Bu da Türkiye'nin artık buz sporlarında da söz sahibi olacağı anlamına geliyor.



Şampiyonluk için hazırlanıyorlar

Kış ve buz sporlarının önemli merkezlerinden birisi olan Erzurum’da, Milli Takım Başantrenörü Artur Sultangaliyev ve yardımcısı Burak Akar’ın yönetimindeki kısa kulvar sürat pateni olimpiyat kadrosu, yoğun bir programla hazırlıklarını sürdürüyor. Türkiye'yi önümüzdeki olimpiyatlar başta olmak üzere uluslararası şampiyonalarda temsil edecek olan Furkan Akar, Metehan Atan. Murat Tahtacı, Melik Cebenay, Muhammet Bozdağ ve Toprak Efe Eroğlu çalışmalarına devam ediyor. Bu arada Gençlik ve Spor Bakanlığı Sporcu Yetiştirme Daire Başkanlığı Şube Müdürü Ali Sosanoğlu ve beraberindeki heyet, sporcuların antrenmanını ziyaret ederek onlara her anlamda destek sözü verdi. Sporcular da göğüslerinde taşıdıkları ay-yıldızlı bayrağı en iyi şekilde temsil edeceklerini ve madalya alacaklarını ifade ettiler.



Sultangaliyev: “Hedefimiz finallerde yarışmak”

Short Track Milli Takım Başantrenörü Artur Sultangaliyev, sporcularının hem yarışlarda hem de hazırlık aşamalarında güzel bir performans sergilediğini belirterek, “Oyuncularımız 2023 döneminde hem Erzurum hem de Kocaeli’deki kamplarda kondisyon olarak güçlü hale geldiler. Sporcularımızdan Furkan Akar, Avrupa şampiyonasında üçüncü olarak tarihi bir başarı elde etti. Bu yıl Avrupa şampiyonasına takım olarak katılmayı hedefliyoruz. Madalya almayı hedefliyoruz ve bununla alakalı ciddi bir çalışma programımız var. Kanada’da yapılacak olan Dünya Kupası da bizim için çok önemli. Burada da final bekliyoruz. Federasyonumuz her anlamda bizlere destek veriyor. Bizler de bu desteğe layık olmak için mücadele edeceğiz” dedi.



Short Track (Kısa kulvar sürat pateni) nedir?

Sürat pateni oval bir şekilde, buzdan yapılmış, viraj ve düzlüklerden oluşan bir pist üzerinde, ritmik kayma hareketleri şeklinde yapılan bir spor dalıdır. Yarışlar uzun ve kısa mesafeli kulvarlarda yapılıyor. Uzun mesafeli kulvarlarda yapılan yarışmalar 'sürat pateni yarışları' olarak anılırken, kısa mesafeli kulvarlarda yapılan yarışmalar ise 'short track' olarak adlandırılıyor.