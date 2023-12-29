Önceki akşam rahatsızlanan Hüseyin Akgün (83), kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün abisi, geçmiş dönem İstanbul İl Genel Meclis Üyesi Hüseyin Akgün, zatürre teşhisi ile kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmayan Hüseyin Akgün, bugün Büyükçekmece Kuba Camii’nde Cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Büyükçekmece Yeni Mezarlıkta bulunan aile kabristanına defnedilecek.
Ekovitrin ailesi olarak merhuma rahmet, geride kalanlara sabırlar dileriz...
Değerli ağabeyimiz Hüseyin Akgün’ ü kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.— Dr. Hasan Akgün (@drhasanakgun) December 28, 2023
Cenazemiz yarın Cuma Namazı'na müteakiben Büyükçekmece Kuba Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Büyükçekmece Yeni Mezarlığı’na defnedilecektir.
Ağabeyime yüce Allah’tan rahmet diliyorum. pic.twitter.com/iPNja4izcO