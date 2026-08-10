Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Çayırova'da altyapısı yenilenen Uğur Mumcu Caddesi'ndeki çalışmaları sahada inceleyerek teknik ekipten bilgi aldı.

Kent genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek, trafik akışını daha güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çayırova'nın önemli ulaşım akslarından Uğur Mumcu Caddesi'ni modern görünüme kavuşturuyor. Cadde üzerindeki çalışmaları yerinde inceleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, projenin son durumu hakkında teknik ekipten ayrıntılı bilgi aldı. İnceleme sırasında Başkan Büyükakın'a, Çayırova Belediye Başkan Vekili Seyhan Dünmez, AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Erhan Sarıdede, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan ve teknik personel eşlik etti.

Altyapı baştan sona yenilendi

Büyükşehir belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Uğur Mumcu Caddesi'nin altyapısı kapsamlı biçimde yenilendi. Cadde boyunca 2 bin 100 metre içme suyu, 2 bin 400 metre kanalizasyon ve 186 metre yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirildi. Ayrıca bölgede 527 metre uzunluğunda dere ıslahı yapıldı. Elektrik ve iletişim altyapısının da güçlendirildiği proje kapsamında 2 bin 200 metre fiber optik kablo döşenirken, toplam 2 bin 200 metre alçak ve orta gerilim hattı yenilendi. Böylelikle caddenin yalnızca bugünkü ihtiyaçlara değil, gelecekte artacak kullanım yoğunluğuna da cevap verecek güçlü bir altyapıya kavuşması sağlandı.

5 bin 850 ton asfalt serildi

Altyapı çalışmalarının ardından üstyapı düzenlemelerine geçen büyükşehir belediyesi ekipleri, Uğur Mumcu Caddesi'ne 5 bin 850 ton asfalt serimi gerçekleştirdi. Yayaların güvenli ve konforlu kullanımına yönelik olarak da 10 bin 100 metrekare baskı beton kaldırım imalatı yapıldı. Cadde boyunca konumlandırılacak 58 dekoratif aydınlatma direğiyle gece güvenliğinin artırılması ve bölgeye estetik bir görünüm kazandırılması hedefleniyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla Uğur Mumcu Caddesi; modern altyapısı, yenilenen üstyapısı ve çevre düzenlemeleriyle Çayırova'nın prestij caddelerinden biri haline gelecek.

Projleri gezdi, vatandaşla buluştu

Teknik ekipten uygulamalar hakkında bilgi alan Başkan Büyükakın, çalışmaların bölgedeki ulaşım konforuna önemli katkı sağlayacağını belirtti. Uğur Mumcu Caddesi'nin Çayırova için önemli ulaşım güzergahı olduğuna dikkat çeken Büyükakın, saha incelemesi sırasında vatandaşlarla ve bölge esnafıyla da sohbet etti.

Taksici esnafına ziyaret

Uğur Mumcu Caddesi'ndeki incelemesinin ardından esnaf ziyaretlerinde bulunan Başkan Büyükakın, Uğur Mumcu ve Fatih caddelerinde hizmet veren taksi duraklarına konuk oldu. Taksici esnafıyla çay içerek sohbet eden Büyükakın, şoförlerin kent içi ulaşımın önemli paydaşlarından biri olduğunu ifade etti. Esnafın talep ve görüşlerini dinleyen Büyükakın, taksicilere çalışmalarında kolaylıklar dileyerek hayırlı ve bereketli kazanç temennisinde bulundu.

Başkan Tahir Büyükakın, Çayırova programı kapsamında son olarak ilçenin önceki dönem belediye başkanı Ziyaettin Akbaş'a da taziye ziyaretinde bulundu.