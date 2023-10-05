Koçaslanlar Holding grup şirketlerinden olan Koçaslanlar Motorlu Araçlar, satış ve satış sonrası maksimum müşteri memnuniyetini en önemli misyonu edinerek, Bursa Ovaakça’da hizmet veriyor. Karsan markasının satış ve servis hizmetini veren Koçaslanlar Motorlu araçlar, ayrıca 2. El satışı, 21 adet acenta markası ile sigorta ve kasko satışı ve satılan araçlara aksesuar ve lastik satışı hizmetleri vermektedir.

“TEK GAYEMİZ, SORUNSUZ ULAŞIM”

Burulaş bünyesine dahil edilen araçların zamanla artacağının ve toplu taşımanın daha da rahatlatılacağının altını çizen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bursa’da herkesin dilinde ulaşım var. Günlük hayatımızda yürüdüğümüz yolu, kullandığımız toplu taşıma aracını, otobüs duraklarını, metro istasyonlarını, özel araçları, kavşakları, yolları, otoparkları ve daha bir çok şeyi ulaşım başlığı altına koyabiliriz. Bundan yola çıkarak gerçekten gece gündüz çalışıyoruz. Çözüm odaklı olarak da süreçleri takip ediyoruz. Bu şehirde ulaşım konusunun gündemden çıkabilmesi için radikal adımlara ihtiyaç var. Şehirdeki ulaşımın sorun olmaktan çıkması için akıllı kavşaklar, raylı sistem yatırımları, yeni yollar, köprü ve kavşaklar gibi fiziki yatırımlara da ağırlık veriyoruz. Ben göreve geldiğimde BURULAŞ’ın araç sayısı 1087’ydi. BURULAŞ’a bağlı şimdiye dek 2489 araçla hizmet veriyorduk, Gürsu ile bu sayı 2558’e yükseldi. Tek gayemiz vatandaşın huzurunu sağlamak; sabah vatandaşımızı işine sorunsuz, akşam da evine güvenle ulaştırmak. Hizmet filomuza dahil olan yeni araçlarımızın tamamı engelli kullanımına uygun, klimalı, manevra kabiliyeti ve konfor seviyesi yüksek ve mevcut mevzuata uygun araçlardır. Yeni araçlarımızla birlikte hizmet kalitemizi de artırmış oluyoruz. Araç tedariğimizin tüm süreçlerinde bizlere desteklerini esirgemeyen Koçaslanlar Motorlu Araçlar’a teşekkürlerimi iletiyorum.” dedi.

“DAHA KONFORLU VE RAHAT BİR ULAŞIM SAĞLANACAK”

Projede emeği geçen herkese teşekkür eden Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Artık Büyükşehir kalitesinde bir hizmet verilmeye başlandı. Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatları ve desteğiyle bu hizmet gerçekleşmiş oldu. Daha konforlu ve rahat ulaşımın sağlanacağı, şoför arkadaşlarımız için de daha huzurlu bir çalışma ortamının olacağı bir sisteme dahil olundu, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bursa’mıza, Gürsu’muza hayırlı uğurlu olsun.” şeklinde konuştu.

“BURSA’MIZA VE GÜRSU HALKINA HAYIRLI OLSUN”

Koçaslanlar Motorlu Araçlar’ın müşteri memnuniyetini temel aldığını ve hizmet verdiği bölgelerde tercih kaynağı olmanın büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Koçaslanlar Motorlu Araçlar Genel Müdürü Adil Aydın, “Toplu ulaşımda daha iyi hizmet daha kaliteli bir hizmet verebilmek amacıyla bütünleşmiş bilet sistemine dahil edilmek ve Gürsu halkına hizmet etmesi amacıyla 69 araç bütünleşik bilet sistemi ile hizmete başlamıştır. Katılımlarından dolayı öncelikle Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’a, başkanvekillerimize, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık’a, Gürsu Belediye Başkan Vekillerimize, sevgili Kaymakamımıza, değerli Milletvekilimize, sivil toplum örgütlerine ve oda başkanlarımıza teşekkür ediyor, tüm Gürsu halkına hayırlı uğurlu olması dileklerimi iletiyorum.” diye konuştu.