Başkan Yılmaz’dan gençlere skate park

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, gençlere vermiş olduğu skate park sözünü tuttu.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Şükraniye Mahallesi’nde bulunan Ahmet Taner Kışlalı Meydanı Parkı’nın 2’nci etabına skate park kazandırıyor. 500 metrekare alan içerisine kazandırılacak olan parkta devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Oktay Yılmaz, proje çerçevesinde kaykay pistinin hemen yanına futbol, voleybol ve basketbol oynamak isteyen gençler için de çok özellikli bir saha yapacaklarını belirtti.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ‘Hizmette Öncelik gençlerindir’ şiarıyla eğitimden iş hayatına, kültür sanattan spora hayatın her alanında gençlerin yanında olduklarını ifade etti. Hizmet anlayışlarının merkezinde gençlerin bulunduğuna işaret eden Başkan Yılmaz, “Göreve geldiğimiz günden bu yana gençlerimize yönelik birçok projeyi hayata geçirdik. Yenilerini de hayata geçirmeye devam ediyoruz. Şükraniye Mahallesi’nde hizmete açtığımız Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanemiz, açıldığından bu yana gençlerimizin buluşma noktası oldu. Evlatlarımızın yoğun ilgi gösterdiği kütüphanenin hemen yanı başına yine onlardan gelen talep üzerine skate pak kazandırıyoruz. Gençlerimiz bizden özellikle kaykay, paten ve bisikletleriyle akrobasi hareketleri yapabilecekleri bir pist istediler. Biz de gençlerimizin kaykaylarıyla rahatlıkla kayabilecekleri çok güzel bir parkın hazırlıklarına başladık. Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği kaykay pistini inşallah kısa sürede tamamlayıp evlatlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.