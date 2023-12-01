Bursa Ağır Vasıta fuara yüksek beklentilerle yaklaşarak, Avrupa'nın en çok satan çekicisi olan DAF markasını ve sunduğu yüksek hizmet kalitesini Mersin bölgesine daha etkin bir şekilde tanıtmayı planlıyor ve sektördeki iddialı konumunu daha da sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Fuar esnasında yapılan açıklamalarda, Bursa Ağır Vasıta Yönetim Kurulu Başkanı Lokman Koçaslan ve Genel Müdür Ahmet Uğur, fuara katılım konusunda değerlendirmelerde bulundu.

“KALİTELİ HİZMETİ DAHA FAZLA İNSANA ULAŞTIRACAĞIZ”

Bursa Ağır Vasıta Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, fuarın firma için büyük bir stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, "DAF markasıyla yola çıktığımız günden bu yana geçen süre zarfında elde ettiğimiz başarıyı, Mersin'de daha da perçinlemek istiyoruz. Mersin, lojistiğin kalbinin attığı bir bölge ve bu fuar, bizim için oldukça önemli bir platform. DAF markasının bölgedeki etkinliğini artırarak, müşterilerimize satış ve satış sonrası hizmetler noktasında sunduğumuz yüksek kalitedeki hizmeti daha fazla insana ulaştırmak amacındayız. Bu fuar, hem mevcut müşterilerimizle daha yakın bir ilişki kurmamıza olanak sağlayacak hem de potansiyel müşterilere kendimizi daha etkili bir şekilde tanıtma fırsatı sunacak." şeklinde konuştu.

“FUAR BİZİM İÇİN MÜKEMMEL BİR PLATFORM”

Ahmet Uğur ise fuara katılımla ilgili olarak, "Mersin Lojistik ve Taşımacılık Fuarı, sektördeki gelişmeleri takip etmek, yeni iş bağlantıları kurmak ve markamızı daha fazla kişiye duyurmak için mükemmel bir platform sunuyor. Bursa Ağır Vasıta olarak, DAF markamızın gücünü, kalitesini ve dayanıklılığını bu fuarda bir kez daha vurgulayacağız. Mersin bölgesindeki nakliye sektörüne yönelik çözümlerimizi sergileyerek, bölgedeki taşımacılık profesyonelleriyle daha yakın bir ilişki kurmayı amaçlıyoruz. Ayrıca, bu fuarın bize sağlayacağı geri dönüşleri, gelecekteki stratejik adımlarımızı belirlemede değerli bir kaynak olarak kullanacağız." diye konuştu.