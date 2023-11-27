Yönetim birimlerinin kendi branş ve departmanlarıyla ilgili önceki yılın sunumlarını yaptığı, gelecek dönemdeki projelerinin konuşulduğu ve ödül töreni yapılan toplantıda tüm bayilerin güçlü ve zayıf yönleri üzerinde duruldu.

Aldıkları ödülün içeriği hakkında konuşan Bursa Ağır Vasıta Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Suat Durmaz, “Bursa Ağır Vasıta olarak, Anadolu Isuzu tarafından ‘En Dinamik ve En Hızlı Gelişme Gösteren Servis’ ödülünü almanın gururu içerisindeyiz. Biz bunu iki farklı ödül almışız gibi varsaymış durumdayız; birincisi ülkedeki ticari araç segmentinde, 92 adetle en fazla servis ağına sahip olan Isuzu markasındaki servislerin içerisindeki en isteyen ve arzulayan, en agresif ve en hedef odaklı servis olarak yorumlarken, ikinci olarak bölge ve pazarımızdaki araç girişi, hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti gibi önemli kriterlerde ciddi bir gelişme gösterdiğimizdir.” dedi.

KALİTE EN ÖNEMLİ NOKTA

Bursa Ağır Vasıta olarak almış oldukları ödülün nedenleri hakkında konuşan Durmaz, “Bu tip başarıları elde edebilmek için iyi organize olmak gerekir, bu da tamamen ekip kalitesiyle birebir ilintilidir. Öncelikle ekip bütünlüğünü sağlayabilmek ve Turn-over’ı en aza indirebilmek için ciddi çaba harcıyoruz. Ekip üyelerimizin tamamının her ne görevde olursa olsun, kişisel ve teknik gelişimleri için uygun eğitimlerle destekleyerek yatırımlar yapıyoruz. Gelecek vaat ettiğini düşündüğümüz kişilerle İnsan Kaynakları direktörlüğümüzün de eşlik ettiği birebir görüşmeler yaparak, kariyer planlarını hazırlıyoruz. Bu sayede çalışanların şirkete olan bağlılığını artırmakla beraber, çalışmaktan memnuniyet duydukları personelden hizmet almaya devam etmeleri sayesinde, müşterilerimizin de servisimize olan bağlılığını artırıyoruz. Bir diğer önemli etkenin de kalite olduğunu düşünüyoruz. Yapılan birçok uluslararası araştırma ve testlerde fiyat, uzaklık gibi unsurların çok alt sıralarda olduğu görülmektedir. Müşteri öncelikle aracının ilk seferde doğru tespitler yapılarak, doğru parça ve işçiliklerle nokta atışı onarılmasını ister. Bu beklentinin karşılanabilmesi için, çok kaliteli bir atölye ekibine ve sistematik bir şekilde yürütülen son kontrol düzenine sahip olmanız gerekir. En aza indirilen iş tekrarları sayesinde, araç bakım- onarım maliyetlerinin de düştüğü bariz bir şekilde gözlemlenmektedir. Bu durum, hem daha kaliteli, hem de kümül toplamda daha ekonomik bir hizmet aldığını fark eden işletmelerde ekstra güven yaratmaktadır. İşletmenin servisinize olan aidiyet ve bağlılığı giderek güçlendirmektedir.” diye konuştu.

BEŞ BÜYÜK İLDE BİR İLK

Ödülü almalarında büyük bir öneme sahip olan Filo İndirim Sistemi hakkında konuşan Durmaz, “Filo İndirim Sistemi, 5 adet ve üzeri aracı olan tüm müşterilere sunulan çok güzel bir ayrıcalık. Şirket veya grup şirketlerinize bağlı Isuzu marka araç sayısı, o araçların kaç adedinin yetkili servislerde hizmet aldığı ve yıl içerisinde kaç defa yetkili servise giriş yaptığı gibi unsurlarla çalışarak, güncel iskonto oranını belirleyen son derece başarılı bir sistem. Araç sayısı ve servise bağlılık arttıkça, orijinal statüdeki tüm ürünlerde alınan iskonto miktarı da artmakta. Sisteme ilk defa giriş yapan müşteri araçları % 8 İndirim oranı ile başlarken, bu oran % 30 a kadar çıkabilmektedir. Biz Bursa Ağır Vasıta olarak, Anadolu Isuzu’nun 5 adet ve daha fazla aracı olan müşterilere özel tanıdığı bu ayrıcalık sayesinde, birçok başarıya imza attık. En önemlisi de, ‘İl bazında yetkili servise giriş oranı’’nı Bursa ilinde, son iki yıl içerisinde %36’dan, %70’lerin üzerine çıkarttık. Bunu ülkemizdeki beş büyük ilin içerisinde yapan tek il ve tek firmayız. Yaptığımız bu önemli sıçrayışla, 2022 yılının son çeyreğini, ülke genelindeki 92 yetkili servis içerisinde araç giriş sayısını zirveye taşıyarak, birinciliğe yerleştik. Araç bağlılıklarının bu seviyelere kadar çıkması sonrası, Beşevler Sanayi şubemizi de açarak, ilimize grup şirketlerimize bağlı üçüncü Isuzu yetkili servisimizi de kazandırmış olduk. Şehrin farklı lokasyonlarına yayılarak, müşterilerimizin zaman ve yakıt maliyetlerini de en aza indirmeyi amaçlayarak, ağımızı daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

MUADİL ÜRÜNDE GENİŞ SEÇENEK YELPAZESİ

Orijinal yedek parçada vermiş oldukları yüksek kaliteye sahip hizmet ve ürünün yanı sıra geniş bir seçenek yelpazesi sunabilmek adına alternatif muadil parça sunduklarını da ifade eden Durmaz, “Müşterilerimizin son yıllarda giderek artan işletme maliyetlerinden dolayı, araçlarda çok fazla alternatif/ muadil diye adlandırdığımız yedek parçalar kullanılmaya başlandı. Orijinal ürünlerin pahalılığından memnuniyetsiz olan müşterilere alternatif olarak sunabilmemiz için Anadolu Isuzu’nun kendi patentiyle çıkardığı ANT ürünlerini kullanıyoruz. Fiyat ve kalite olarak piyasadaki birçok muadil üründen daha başarılı olduğunu bizzat gözlemledik. Motor, fren, süspansiyon, aydınlatma, kaporta aksamı gibi grupların çoğu parçası da mevcut. ANT parçalarının garanti şartlarında ve filo indirim sisteminde, orijinal parçayla aynı statüde olması da en büyük avantajlarından biri olarak göze çarpıyor.” şeklinde ifade etti.

“ÖNCELİĞİMİZ TÜM KRİTERLERDE ORTALAMAYI YUKARI ÇEKMEK”

Bursa Ağır Vasıta’nın gelecek planlarından bahseden Durmaz, “Bursa Ağır Vasıta olarak grubumuza bağlı tüm marka ve şubelerdeki önceliğimiz, ana firmaların uyguladığı ve hedeflediği tüm kriterlerde, ülke ortalamasının çok üzerinde gelerek, ortalamayı yukarıya doğru çekmektir. Bayi toplantısında yapılan sunumlarda da gözlemlediğimiz gibi; birçok alan ve sıralamada ilk üç bayi içerisindeyiz. Hedefimiz, bu başarıyı sürdürülebilir ve kalıcı bir hale getirip, kolektif bir yapıyla yolumuza devam etmek olacaktır.” diyerek konuşmasını sonlandırdı.