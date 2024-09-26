Yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı artmaya devam ederek, yurdun doğusunda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normalin üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 27
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 28
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 30
Adana: Az bulutlu ve açık 35
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 31
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 26
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak yağışlı 25
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 21
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 31