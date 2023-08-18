Güldal, Türkiye genelinde hububat hasadının başlamasıyla TMO’ya 8,7 milyon ton alım yapıldığını ifade etti.

Hububat alım kampanyasının yoğun geçtiği günlerde Yozgat’ı ziyaret ederek ofisleri yerinde inceleyen Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, bu yıl bereketli bir hububat sezonu geçirdiklerini söyledi.



"10 milyon ton üzerinde kapasitemiz daha var"

21 milyon tonun üzerinde buğday, 8,5 milyon tonun üzerinde de arpa rekoltesi beklediklerini vurgulayan Güldal, “Belki de bunun üzerinde bir rekolte olma ihtimali de var. Türkiye genelinde baktığımızda yüzde 80 oranında hasadımız bitmiş durumda. Yüksek yerlerde devam eden hasatları da 15 gün içinde tamamlayacağımızı tahmin ediyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisi olarak haziran ayının başından beri yoğun bir alım kampanyası yürütüyoruz. Temmuz ayında çok ciddi bir alım gerçekleştirdik ve bu yoğunluk devam ediyor. Baktığımızda şu anda 8,7 milyon tonluk bir alım gerçekleştirdik. Günlük 150-200 bin ton arasında ürün TMO’ya arz ediliyor ve biz bunu alabiliyoruz. Bunun maddi karşılığı da günlük 1 milyar 600 milyon TL, üreticilerimize de 30 gün içerisinde bedellerini ödüyoruz. Bundan sonraki süreçte de hazırlığımız zaten vardı, devam ediyor. 10 milyon ton üzerinde açık yığın sahası da dahil olmak üzere kiraladığımız depolar ve lisans depolarının boş kapasiteleri dahil olmak üzere ve TMO'nun kendi depolarıyla 10 milyon ton üzerinde bir ürünü alabilecek kapasitemizi hazırlamış durumdayız. Daha da fazla gelirse ona da tedbirimiz vardır. Bu konuda TMO'nun herhangi bir depo, personel, finans noktasında bir sıkıntısı, bir eksikliği söz konusu değildir. Toprak Mahsulleri Ofisi'ne arz edilen tüm ürünler buğday da, arpa da, kalite kriterlerimize uygun olanlar son ürün gelene kadar iş yerlerimiz açık olacak ve alıma devam edeceğiz” dedi.



"Yozgat’ta 513 bin ton ürün TMO’ya teslim edildi"

Yozgat'ta hububat hasadının aşağı yukarı yüzde 85 civarına geldiğini de belirten Güldal, “Tabii Yozgat'ta bu sene mevsimsel gelişmelere göre kalite kaybı söz konusu. Ama buna rağmen 513 bin ton ürün Toprak Mahsulleri Ofisi'ne üreticilerimiz tarafından teslim edilmiş. Bunun maddi karşılığı 4 milyar TL ve bunun da ödemesi başlamış durumdadır. Yozgat'ta 27 noktada alımımız devam ediyor ve randevularımız açık. Türkiye genelinde de randevularımız açık. Sadece şunu söylemekte yarar var. Randevu alamayan veya randevu noktasında beklediği tarihi alamayan üreticilerimiz, TMO teşkilatları, ziraat odaları, ilçe tarım müdürlükleri yardımcı olarak randevu olmasa bile ürünlerini bir şekilde randevu işlemine dahil edebiliyoruz. Üreticimiz TMO’ya ürün satmak isteyen ve kalite kriterlerimize uygun olan ürünlerin hepsini alacağız. Hiçbir şekilde 'Ben ürünümü satamadım. Kaliteli olmasına rağmen, TMO kriterlerine uygun olmasına rağmen veremedim' diyen üretimimiz kalmayacak. Bu noktada alım yerlerimiz açık olacak, arkadaşlarımız görevde olacak. Ve biz bu konuda kararlıyız” şeklinde konuştu.



"Destekleme primi verilecek"

TMO Başkanı Güldal, "Buğday olarak müstahsil makbuzu veya belgesi alınmak kaydıyla kime satılırsa satılsın bin TL buğdayda, 500 TL arpada hububat destekleme primi bakanlığımız tarafından ödenecektir. Bu standart dışı buğday için de geçerlidir. Yani kriterlerine girmese bile piyasaya 5 ila 6,5 bin lira aralığında kalitesine göre standart dışı satılan buğdaylara da bin TL destekleme Bakanlığımız tarafından ödenecektir. Bu demektir ki 6 bin liraya satılan bir standart dışı buğday 7 bin TL'lik bir karşılığı olacaktır. Buradaki üreticilerimizin yeterli bilgi sahibi olmadıklarını gördüm. Buradan ifade ediyorum, tüm buğday gruplarında belgesi alınmak kaydıyla bin TL ile 500 yüz TL hububat üretim desteği verilecektir” diye konuştu.